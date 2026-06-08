¡Mucha atención! Tres individuos enfrentan graves cargos por el robo de las tarjetas de crédito de un conductor de Walmart, quien murió recientemente en un accidente. Según las autoridades locales, los acusados utilizaron las tarjetas en diversas tiendas ubicadas en los condados de Laurens y Greenwood, lo que ha generado preocupación en la comunidad por la seguridad y el uso indebido de información personal tras este suceso. ¿Qué se sabe al respecto?

Walmart: tres personas fueron acusadas de robar y usar tarjetas de chofer que falleció en accidente

Según el medio WYFF4, Michael Nanna, un hombre de 67 años residente en Inman, en EE. UU., perdió la vida en un accidente ocurrido el 3 de junio. La oficina forense compartió más datos. En tanto, de acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur, se confirmó que Nanna manejaba un camión de Walmart en dirección oeste por la autopista interestatal cuando se salió de la vía y volcó.

Un día después de la tragedia, la esposa de Nanna denunció el uso indebido de las tarjetas de crédito de su difunto esposo en varias tiendas de los condados de Laurens y Greenwood. Los investigadores lograron identificar a tres sospechosos y ejecutar una orden de registro en una vivienda ubicada en el número 702 de Serene Drive, en Waterloo, el 5 de junio.

Walmart: tres personas fueron acusadas de robar y usar tarjetas de chofer que falleció en accidente.

Samuel Roberts y Jordan Williams fueron arrestados en el lugar, mientras que Joshua Putman fue detenido posteriormente. Durante la operación, las autoridades también hallaron numerosos artículos adquiridos de manera ilegal.

El sheriff del condado de Laurens, Don Reynolds, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y agradeció a los investigadores por su pronta acción para llevar a los responsables ante la justicia. “Robarle a alguien ya es bastante malo, pero este crimen demuestra la crueldad de estas personas que estuvieron dispuestas a someter a esta familia, que ya estaba de luto, a algo así”, señaló.

Por su parte, la forense Patti Canupp subrayó la gravedad de la situación e indicó que lo ocurrido es “vergonzoso y profundamente irrespetuoso”. “Mis pensamientos están con la familia mientras atraviesan este difícil momento”, mencionó.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan estas tres personas?

Tres individuos enfrentan serias acusaciones vinculadas a delitos financieros y posesión de drogas. Samuel Allen Roberts y Joshua Neil Putman son señalados por robo y fraude con tarjetas de transacciones financieras, con un monto superior a US$2.000 en un lapso de seis meses. Ambos también afrontan cargos de conspiración criminal.

Además, Roberts está implicado en un cargo adicional por posesión de metanfetamina. Por su parte, Jordan Kayla Williams enfrenta un cargo de fraude con tarjetas de transacciones financieras, también por un valor superior a US$2.000 en el mismo período. Las autoridades locales siguen investigando el caso para esclarecer todos los detalles.