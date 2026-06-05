¡Preocupante situación! Una alerta de bomba generó la inmediata respuesta de las autoridades de Palm Bay, que cerraron el acceso al Walmart Supercenter, ubicado en Malabar Road, en EE. UU., durante tres horas en la madrugada de este viernes 5 de junio. La intervención policial se realizó para garantizar la seguridad de las personas mientras se efectuaban las investigaciones correspondientes. ¿Qué pasó y cuál es la situación de la tienda?

Walmart de Palm Bay: establecimiento fue evacuado tras amenaza de bomba: esta es la actual situación

Florida Today y otros medios internacionales confirmaron que, luego de una exhaustiva búsqueda por parte de las autoridades estadounidenses y de aplicar medidas de seguridad, la tienda Walmart, ubicada en el número 1040 de Malabar Road, en Florida, Estados Unidos, reabrió sus puertas a las 11.00 a. m.

Walmart de Palm Bay: establecimiento fue evacuado tras amenaza de bomba: esta es la actual situación.

Según los informes iniciales, la policía local había recibido una denuncia sobre una amenaza proveniente de un interlocutor no identificado alrededor de las 8.00 a. m. Hasta el mediodía del viernes 5 de junio, no se habían registrado detenciones relacionadas con el incidente.

Frente a aquella amenaza, los agentes actuaron de manera inmediata y evacuaron a clientes y empleados de la tienda. Asimismo, se notificó al escuadrón antibombas del sheriff del condado de Brevard para garantizar la seguridad del lugar. El estacionamiento permaneció cerrado temporalmente antes de que la tienda pudiera reanudar sus operaciones.

¿Por qué se reportan muchos incidentes en Walmart?

Estos últimos reportes han mostrado que las tiendas Walmart son puntos de encuentro para miles de clientes a diario, lo que las convierte en objetivos atractivos para delincuentes que buscan llamar la atención o causar disturbios.

Esta situación ha llevado a que estos establecimientos sean escenarios recurrentes de falsas alarmas, como amenazas de bomba, así como de delitos menores, incluidos robos y alteraciones del orden, que demandan la intervención de las autoridades policiales de la zona.