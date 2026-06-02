¡Preocupante situación! Recientemente, agentes federales de EE. UU. concretaron la detención inmediata de un hombre en Albany Park. Su arresto se dio este martes 2 de junio, tras una intensa persecución que culminó en un choque con el vehículo de una mujer. En este incidente, los oficiales amenazaron a los residentes que se habían reunido en medio de la confusión. Un reportero de Sun-Times compartió más detalles al respecto.

Cuidado, inmigrantes: agentes de ICE inmovilizan a hombre con una pistola Taser tras arrestos en esta zona

Chicago Sun-Times señaló que la detención se dio en el contexto de un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades federales de inmigración para realizar arrestos en el área de Chicago, meses después de la finalización de la Operación Midway Blitz, una campaña de deportación de la actual administración Trump que dejó a miles privados de su libertad.

Cabe mencionar que, desde el inicio de este 2026 hasta mediados de marzo, se han reportado 580 detenciones en la región, según un análisis del Proyecto de Datos de Deportación realizado por el Sun-Times/WBEZ.

Ahora, a las 8.07 a. m., una camioneta Nissan negra, con un agente a bordo, giró hacia el este en la avenida Lawrence desde la avenida Kedzie, con la finalidad de perseguir a un hombre sin camisa. En ese momento, otra camioneta Nissan negra, con más agentes, salió de un estacionamiento cercano y colisionó con el vehículo de una mujer, aparentemente para evitar que el sujeto escapara.

Los agentes, identificados con insignias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y parches del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), lograron reducir al hombre en el suelo mientras este pedía ayuda y suplicaba que lo soltaran, y lo sujetaron bajo el parachoques delantero de una de las camionetas SUV. Durante el forcejeo, un agente usó una pistola Taser contra él.

Además, un agente apuntó con el arma a transeúntes y a un periodista, mientras otro sacó un bote de gas pimienta e instó a los vehículos que pasaban a alejarse. Tras la confrontación, un agente dejó caer un cargador lleno de balas en la calle, el cual fue recogido por un supervisor minutos después, cuando los demás agentes ya se habían retirado.

Más detalles sobre el arresto de esta persona

Con relación a este caso, se conoció que los agentes federales se retiraron del área tras realizar una operación en el barrio de Irving Park. La concejala Rossana Rodríguez Sánchez, representante del distrito 33, confirmó la detención del hombre a través de un video compartido en redes sociales.

La situación alertó a los residentes, especialmente porque las escuelas cercanas realizaban actividades al aire libre. Rodríguez Sánchez mencionó que había notado la presencia de vehículos federales estacionados y circulando cerca de la escuela primaria Haugan la mañana anterior.

“Se llevaron a un vecino de Kedzie y Lawrence”, expresó. “Estamos intentando mantenernos informados, ya que hoy se celebran varias graduaciones y jornadas deportivas. Por favor, tengan precaución y cuídense si son vulnerables, ya que están afuera en la comunidad en este momento”, acotó.