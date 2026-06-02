¡Importante! Recientemente, el presidente Donald Trump anunció una nueva orden ejecutiva que tiene como finalidad fortalecer las restricciones contra la inmigración ilegal y enfrentar el fraude financiero. Esta iniciativa, según declaró el presidente de Estados Unidos, estará a cargo del Departamento del Tesoro. A continuación, todo lo que debes saber y a quiénes afecta.

Atención, inmigrantes ilegales: Trump anuncia orden ejecutiva para RESTRINGIR su acceso al sistema financiero del país

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el republicano confirmó que esta nueva orden busca evitar que bancos, empresas de tarjetas de crédito e instituciones financieras sean utilizados para facilitar actividades delictivas, como el tráfico de personas, el narcotráfico y la inmigración ilegal. El presidente de EE. UU. enfatizó que el acceso al sistema financiero del país solo debe permitirse a quienes se encuentren legalmente en el país y participen en actividades comerciales legítimas.

Dentro de esta iniciativa, Trump aseguró que las autoridades federales tendrán la capacidad de identificar y cerrar cuentas bancarias que, según el gobierno estadounidense, se utilicen para facilitar la inmigración ilegal o almacenar beneficios públicos de personas sin estatus migratorio legal. Asimismo, mencionó que ciertos fondos podrían ser objeto de incautación y decomiso.

En este contexto, el mandatario cuestionó las políticas migratorias de la anterior administración de Joe Biden. También criticó el acceso de algunos inmigrantes a servicios financieros mediante documentos emitidos por ciertos estados o por el gobierno federal.

En un mensaje directo para los manifestantes que han protestado contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), subrayó que estas manifestaciones refuerzan la determinación de su gobierno de implementar políticas migratorias más estrictas.

¿Qué ocasionaría esta nueva orden ejecutiva?

La reciente orden ejecutiva podría generar un intenso debate entre defensores de los derechos de los inmigrantes, entidades financieras y especialistas en derecho, quienes previamente han advertido sobre los posibles retos constitucionales y regulatorios que podrían surgir de iniciativas que limitan el acceso de ciertos grupos al sistema bancario.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha proporcionado información adicional sobre los métodos específicos para implementar la orden ni sobre el alcance preciso de las restricciones anunciadas. La medida se enmarca en una serie de acciones promovidas por la administración Trump, centradas en la seguridad fronteriza, el control migratorio y la lucha contra actividades delictivas cometidas por extranjeros.