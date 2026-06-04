Anuncio importante: este miércoles 3 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suprime las protecciones laborales de aproximadamente 8.000 empleados federales involucrados en la formulación y ejecución de políticas públicas. Esta decisión hace posible que la administración actual pueda despedir a estos trabajadores con mayor facilidad. A continuación, más información.

Atención, inmigrantes: orden ejecutiva de Trump rechaza las protecciones laborales de 8.000 funcionarios federales

La reciente orden firmada por el republicano en el Despacho Oval trae consigo un gran impacto en los trabajadores de carrera que ocupan posiciones de liderazgo, asesoran en la creación de regulaciones y participan en decisiones sobre subvenciones federales, entre otras funciones relacionadas con el diseño de políticas gubernamentales.

Orden ejecutiva de Trump rechaza las protecciones laborales de 8.000 funcionarios federales

Según lo compartido por El Cronista, el Gobierno ha justificado esta acción al señalar que, durante su primer mandato, Trump enfrentó obstáculos por parte de funcionarios que se opusieron a ciertas decisiones de la Casa Blanca, especialmente en temas legales y regulatorios.

Los puestos en riesgo incluyen directores de programas federales, abogados de agencias y asesores técnicos, cuyos salarios anuales rondan los 200.000 dólares. Al respecto, los sindicatos que representan a los trabajadores federales han expresado su rechazo a esta medida, advirtiendo que podría facilitar despidos motivados políticamente. Muchos líderes sindicales señalan que esta orden socava la independencia profesional de la función pública y debilita los mecanismos de protección contra decisiones arbitrarias.

¿Qué más consecuencias traería para los funcionarios federales?

Hasta el momento, según los informes, la mayoría de los trabajadores afectados contaban con salvaguardias que los protegían de despidos injustificados, una prerrogativa que históricamente se ha reservado para los cargos políticos designados por el presidente. No obstante, no se conocen más detalles.

La Administración ha estimado que esta nueva política podría traer consecuencias a aproximadamente 50.000 empleados en el futuro, lo que genera inquietud sobre la estabilidad laboral en el sector público.