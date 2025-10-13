Una nueva alerta de seguridad genera preocupación en Estados Unidos. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) solicita a las personas que dejen de utilizar algunas barandillas para cama vendidas en Walmart y Amazon, después de que se reportara la muerte de una mujer de 81 años. Este trágico hecho pone de relieve los posibles peligros de estos artículos y subraya la importancia de revisar y asegurar los productos de seguridad en el hogar.

La CPSC advierte a los consumidores que dejen de usar inmediatamente las barandillas de cama OasisSpace

Las barandillas de cama OasisSpace, distribuidas por Gold Kernal LLC, han sido identificadas por la CPSC como peligrosas. Según la agencia, estas barandillas presentan un riesgo de atrapamiento y asfixia, ya que los usuarios podrían quedar atrapados entre la barandilla y el colchón. Además, no cumplen con los estándares establecidos en la norma de seguridad para barandillas de cama portátiles para adultos.

Se advierte dejar de usar de inmediato estos productos de Walmart y Amazon para evitar accidentes graves.

Modelos afectados y detalles de venta en Walmart y Amazon

La advertencia incluye cuatro modelos específicos de barandillas OasisSpace:

Modelo F042: altura ajustable de 28,5 a 42 pulgadas; 17 pulgadas de ancho.

Modelo F127: altura ajustable de 12 a 18 pulgadas; 13 pulgadas de ancho.

Modelo G132: altura ajustable de 18 a 22 pulgadas; 13 pulgadas de ancho.

Modelo G286: altura aproximada de 16 pulgadas y 38 pulgadas de ancho.

Entre julio de 2019 y febrero de 2025, se vendieron alrededor de 86,100 unidades a través de OasisSpace.com, Amazon.com y Walmart.com, con precios que oscilaron entre $30 y $108. También se han detectado ventas en plataformas de terceros, incluyendo eBay.com.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La CPSC enfatiza que los consumidores no deben seguir usando estas barandillas de cama y recomienda desecharlas de manera segura. Además, cualquier incidente relacionado con lesiones o defectos del producto debe ser reportado directamente a la CPSC a través de su portal oficial: www.SaferProducts.gov .

Hasta el momento, Gold Kernal LLC no ha emitido un retiro del producto ni ha ofrecido soluciones a los usuarios, lo que hace que la advertencia de la CPSC sea aún más relevante para quienes tengan estas barandillas en sus hogares.