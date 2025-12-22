0

Michael Hoyos rompe su silencio luego de decir que no jugará en Perú con Universitario: "En mi..."

Universitario estaba cerca de incorporar a Michael Hoyos, pero futbolista ventiló públicamente que no vendrá al Perú. Ahora, el ex IDV se pronunció en redes.

Diego Medina
Michael Hoyos se pronuncia luego de anunciar que no jugará en el Perú con Universitario.
Michael Hoyos se pronuncia luego de anunciar que no jugará en el Perú con Universitario. | Foto: Instagram
Universitario de Deportes estuvo avanzando en incorporar a Michael Hoyos para la temporada 2026. Pese a que tenía contrato con Independiente del Valle hasta fines del 2025, informaciones manifestaron que había acercamiento del futbolista con la escuadra crema. No obstante, el jugador fue rotundo ante los medios ecuatorianos y negó su llegada a la 'U'.

Mediante redes sociales, Independiente del Valle confirmó a todos los aficionados que Michael Hoyos no seguirá en la institución, debido a que no renovaron su contrato al cierre de temporada. El futbolista tomó de buena manera esta decisión y no tuvo más que dar palabras de agradecimiento en su cuenta de Instagram.

"¡Gracias Independiente del Valle! ¡Estarán para siempre en mi corazón!"

Michael Hoyos, Universitario

Michael Hoyos se pronunció para despedirse de IDV.

Michael Hoyos confirma que no jugará en Perú

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

