- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Bolívar vs Nacional Potosí
Michael Hoyos rompe su silencio luego de decir que no jugará en Perú con Universitario: "En mi..."
Universitario estaba cerca de incorporar a Michael Hoyos, pero futbolista ventiló públicamente que no vendrá al Perú. Ahora, el ex IDV se pronunció en redes.
Universitario de Deportes estuvo avanzando en incorporar a Michael Hoyos para la temporada 2026. Pese a que tenía contrato con Independiente del Valle hasta fines del 2025, informaciones manifestaron que había acercamiento del futbolista con la escuadra crema. No obstante, el jugador fue rotundo ante los medios ecuatorianos y negó su llegada a la 'U'.
PUEDES VER: ¡Inesperado! Universitario sorprende al anunciar la salida de su técnico: "Gracias por todo"
Mediante redes sociales, Independiente del Valle confirmó a todos los aficionados que Michael Hoyos no seguirá en la institución, debido a que no renovaron su contrato al cierre de temporada. El futbolista tomó de buena manera esta decisión y no tuvo más que dar palabras de agradecimiento en su cuenta de Instagram.
"¡Gracias Independiente del Valle! ¡Estarán para siempre en mi corazón!"
Michael Hoyos se pronunció para despedirse de IDV.
Michael Hoyos confirma que no jugará en Perú
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90