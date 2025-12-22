¿Universitario? Sebastián Britos cerca de volver a club donde fue campeón, anuncian en Uruguay

Sebastián Britos se fue de Universitario de Deportes luego de haber obtenido el tricampeonato nacional de la Liga 1 2025. Tras su salida de Ate, se habló que Cienciano del Cusco buscaba su fichaje, pero con el pasar de los días no se conocieron más detalles de una negociación. En ese sentido, ahora la noticia llega desde Uruguay ya que revelan que un club campeón quiere sumarlo a sus filas para 2026.

Sebastián Britos puede volver a club campeón para la temporada 2026

Según la información que lanzó el portal Fútbol A Primera Vista, Liverpool de Uruguay, elenco donde Britos ganó el título del Campeonato Nacional 2023, busca su regreso con miras a la próxima temporada. De otro lado, Peñarol es otro de los conjuntos que va por la incorporación del golero extranjero.

"Sebastián Britos no continuará en Universitario de Perú y podría regresar al fútbol uruguayo. Liverpool está interesado en su vuelta tras la partida de Sebastián Lentinelly. En Peñarol aparece como una opción en caso de concretarse la salida de Martín Campaña", indicó el medio charrúa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sebastián Britos no llegará a Cienciano para el 2026

De acuerdo al medio Fútbol A Primera Vista, el arquero de 37 años no será refuerzo de Cienciano del Cusco para la temporada 2026, ya que sus pretensiones económicas no se adaptan a la institución.

Sobre ello, desde hace algunas semanas el gerente del 'Papá', Carlos Lugo, lanzó un sarcástico comentario al ser consultado sobre los posibles fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano al plantel.

"Sebastián Britos y Carlos Zambrano son muy caros. ¿Sabes cuánto gana Zambrano? No, descartados. Si los contrato a los dos, con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores", manifestó el directivo de la escuadra cusqueña a través de una transmisión EN VIVO de TikTok.