Javier Rabanal inicia su etapa en Universitario con motivador mensaje: "Una nueva historia"

Javier Rabanal se pronunció tras ser anunciado como nuevo entrenador de Universitario para la temporada 2026. El español llega con el objetivo de conseguir el 'Tetra' de la Liga 1.

Angel Curo
Javier Rabanal es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes
Javier Rabanal es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
Universitario de Deportes tiene la obligación de seguir en lo más alto del fútbol nacional. Con ese objetivo en mente, la escuadra merengue se movió en el mercado y concretó la llegada del DT Javier Rabanal, quien se encargará de comandar al equipo rumbo al tetracampeonato de la Liga 1 y competir de la mejor manera en la Copa Libertadores.

Prensa de Ecuador y su reacción ante el anuncio de Javier Rabanal en Universitario

Javier Rabanal expresó su emoción tras llegar a Universitario

La dirección deportiva de Universitario se movió rápidamente para conseguir el reemplazo de Jorge Fossati en el banquillo y acaba de anunciar la incorporación del DT Javier Rabanal. Precisamente, luego de haber sido presentado, el entrenador español se pronunció en sus redes sociales y no ocultó su emoción por llegar al Perú en busca de conseguir nuevos logros al mando de la 'U'.

Cabe recordar que Rabanal llegará a territorio peruano este lunes 22 de diciembre, y de inmediato será presentado como entrenador crema, donde brindará una conferencia de prensa.

Javier Rabanal, Universitario

Javier Rabanal se pronunció tras su llegada a Universitario.

"Hoy empezamos a escribir una nueva historia en Universitario. ¡Nos vemos en Lima!", fue el mensaje que dejó el estratega en su cuenta de 'X', reaccionando al anuncio de su llegada al club.

El exentrenador de Independiente del Valle llega al cuadro de Ate con la obligación de seguir el proyecto ganador de Universitario y potenciar el trabajo con las divisiones menores, buscando futuras ventas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Rabanal con Universitario?

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, Javier Rabanal tendrá un contrato con Universitario válido hasta finales de la temporada 2027. No obstante, el comunicador señaló que hay una clausula para poder extender este vínculo por un año adicional.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

