Javier Rabanal inicia su etapa en Universitario con motivador mensaje: "Una nueva historia"

Universitario de Deportes tiene la obligación de seguir en lo más alto del fútbol nacional. Con ese objetivo en mente, la escuadra merengue se movió en el mercado y concretó la llegada del DT Javier Rabanal, quien se encargará de comandar al equipo rumbo al tetracampeonato de la Liga 1 y competir de la mejor manera en la Copa Libertadores.

Javier Rabanal expresó su emoción tras llegar a Universitario

La dirección deportiva de Universitario se movió rápidamente para conseguir el reemplazo de Jorge Fossati en el banquillo y acaba de anunciar la incorporación del DT Javier Rabanal. Precisamente, luego de haber sido presentado, el entrenador español se pronunció en sus redes sociales y no ocultó su emoción por llegar al Perú en busca de conseguir nuevos logros al mando de la 'U'.

Cabe recordar que Rabanal llegará a territorio peruano este lunes 22 de diciembre, y de inmediato será presentado como entrenador crema, donde brindará una conferencia de prensa.

Javier Rabanal se pronunció tras su llegada a Universitario.

"Hoy empezamos a escribir una nueva historia en Universitario. ¡Nos vemos en Lima!", fue el mensaje que dejó el estratega en su cuenta de 'X', reaccionando al anuncio de su llegada al club.

El exentrenador de Independiente del Valle llega al cuadro de Ate con la obligación de seguir el proyecto ganador de Universitario y potenciar el trabajo con las divisiones menores, buscando futuras ventas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Rabanal con Universitario?

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, Javier Rabanal tendrá un contrato con Universitario válido hasta finales de la temporada 2027. No obstante, el comunicador señaló que hay una clausula para poder extender este vínculo por un año adicional.