Rabanal dio rotundo comentario sobre la rivalidad de Universitario ante Alianza: "Tienes..."
Javier Rabanal fue consultado sobre Alianza Lima, el clásico rival de Universitario, y dejó un fuerte comentario sobre la rivalidad que existe entre ambos clubes peruanos.
Universitario de Deportes tiene a Javier Rabanal como su flamante técnico, así lo presentaron en conferencia de prensa ante los periodistas presentes. En medio de la presentación, el nuevo entrenador merengue fue consultado sobre Alianza Lima y emitió un contundente comentario sobre el clásico rival del club crema.
Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario, dio rotundo comentario sobre Alianza Lima
Un periodista de Radio Programas del Perú (RPP) aprovechó su turno de preguntas para consultar directamente al nuevo entrenador de Universitario, Rabanal, si posee alguna información sobre Alianza Lima, el clásico rival de los merengues.
Ante esta consulta, el director técnico español mencionó que si bien es cierto que en todos los países hay rivalidades, en Perú es imposible que sea lo contrario cuando se trata de disputar el título nacional.
"La rivalidad, como en todas las ligas, existe. Tú tienes un rival principal cuando se trata de ganar campeonatos. Siempre hay que respetar lo que el contrario propone. Hay que poner tu mejor nivel. Eso es algo que va antes de la rivalidad. Antes de estar mirando la vereda de enfrente, hay que mirarse a uno mismo para ver en qué podemos mejorar y estar en ese enfrentamiento para poder ganar. No he podido empaparme sobre la rivalidad de Universitario. Tendré que esperar a que se produzca para vivir esa rivalidad", manifestó.
Sin embargo, también mencionó que no está completamente informado sobre Alianza Lima, por lo que espera vivir de cerca esa experiencia y, a medida que avancen las fechas, sumergirse más en ese sentimiento que experimentan los seguidores de Universitario.
