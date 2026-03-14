Universitario ganó 3-0 a fuerte rival y desató la algarabía de la hinchada crema

Universitario de Deportes no quiere escatimar esfuerzos para conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y por ello sigue sumando victorias de vital importancia. No obstante, no es la única delegación merengue que viene haciendo las cosas bien, ya que la categoría 2009 del cuadro crema goleó 3-0 a Universidad San Martín en la Copa Federación Oro 2026.

Universitario goleó 3-0 a destacado club y desató la algarabía de los hinchas cremas

La división 2009 de Universitario venció 3-0 a Universidad San Martín de Porres por la primera fecha del Torneo Élite Federación Oro.

Los goles de la escuadra merengue y los que desataron la felicidad de los hinchas cremas fueron Anthony Del Piero, Adriano Ponciano y Luciano Napa.

La categoría 2009 de Universitario ganó 3-0 a Universidad San Martín por la fecha 1 de la Copa Federación 2026

Asimismo, Universitario de Deportes también disputó otros encuentros para el mismo campeonato, pero diversas categorías. La Sub-14 del elenco de Ate consiguió vencer 1-0 a San Martín, mientras que la Sub-16 empató 0-0 ante los ‘Santos’.

El otro futbolista destacado del elenco crema que también anotó fue Ramyro Alonso para la división 2012 que venció por la mínima a su rival de turno.

Copa Federación Oro 2026

Cabe mencionar que el también conocido como 'Copa Federación Oro 2026' empezó su extenso recorrido este sábado 14 de marzo, en donde participan 12 clubes del fútbol peruano.

En este importante campeonato de menores se espera que 9,500 futbolistas jóvenes participen entre categorías 2009 (Sub-17), 2010 (Sub-16), 2011 (Sub-15), 2012 (Sub-14) y 2013 (Sub-13).

Los clubes que participan son Academia Cantolao, Alianza Lima, ADT, CIM, Deportivo Coopsol, Deportivo Municipal, EDMV, Héctor Chumpitaz, Sport Boys, Sporting Cristal, Universidad San Martín y Universitario de Deportes.