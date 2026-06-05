¿Lucas Alario se convierte en el flamante delantero de Universitario? Esta es la verdad del fichaje

En las últimas horas, Universitario de Deportes ha sido noticia tras ser vinculado con el experimentado delantero Lucas Alario. Pese a tener contrato con Estudiantes de La Plata, club que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, el atacante fue señalado como una firme opción para reforzar la delantera crema para el Torneo Clausura 2026.

¿Lucas Alario se convierte en el nuevo delantero de Universitario?

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta mencionó en el programa 'Modo Fútbol' que Lucas Alario fue ofrecido formalmente a Universitario de Deportes para que se evalúe su fichaje con miras al Clausura 2026. Eso no significa que el acuerdo esté cerrado, sino que se revisará cada uno de los detalles para determinar si es viable.

(VIDEO: Modo Fútbol)

En la información que brindó el mencionado comunicador, uno de los aspectos fundamentales que complica la llegada del delantero argentino a la U es lo económico. La cifra es demasiado alta para la situación real de la directiva crema, por lo que concretar la operación luce muy complejo.

"Universitario ha recibido en las últimas horas el ofrecimiento por Lucas Alario. Cúper está evaluando, pero depende de lo económico. Además hay nombras más valoradas que van más a lo real en lo económico. Es difícil lo de Alario por lo económico. Él dio el 'ok' para que sea ofrecido a Universitario, pero eso no signifique que baje sus pretensiones económicas.", informó el periodista.

Lucas Alario tiene contrato con Estudiantes de La Plata.

¿En qué clubes jugó Lucas Alario?

Colón de Santa Fe

River Plate

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Internacional de Porto Alegre

Estudiantes de La Plata

¿Cuál es el valor de Lucas Alario?

Según el portal Transfermarkt, Lucas Alario tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 33 años. El atacante argentino tuvo su mejor rendimiento en la temporada 2017 con la camiseta de Bayer Leverkusen, club en el que llegó a registrar un valor de mercado de 20 millones de euros.