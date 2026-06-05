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Clubes de la Liga 1 alertan sobre la dramática caída de los patrocinios en el deporte peruano

La FPF informó al Congreso que el patrocinio de empresas de apuestas deportivas en clubes profesionales cayó de 95% en 2023 a apenas 28% en 2026.

Wilfredo Inostroza
Universitario y Alianza Lima son los protagonistas del partido
Universitario y Alianza Lima son los protagonistas del partido | Foto: FPF
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Los principales clubes de fútbol profesional del país (Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano, Sport Boys, Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana) alertaron sobre la drástica reducción de los patrocinios que financian el deporte peruano, situación que afecta a clubes, deportistas, competiciones y organizaciones deportivas en todo el país.

Alianza Lima y Universitario harán de todo por ganar el Torneo Clausura.

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En un pronunciamiento conjunto, estas instituciones destacaron que el patrocinio privado ha sido una fuente fundamental de financiamiento para fortalecer competencias, mejorar infraestructura, impulsar divisiones menores, promover el deporte femenino y apoyar al movimiento paralímpico peruano.

Los clubes señalaron que las empresas reguladas de apuestas deportivas han desempeñado un papel determinante dentro de este ecosistema. Sin embargo, advirtieron que la cobertura de patrocinio en la Liga 1 pasó de 95% de los clubes en 2023 a apenas 28% en 2026, lo que refleja una preocupante contracción de los recursos destinados al desarrollo del deporte nacional.

La posición de la FPF

Al respecto, en el Oficio N.° 287-FPF-2026 remitido al Congreso de la República, la Federación Peruana de Fútbol confirmó la reducción progresiva de este tipo de auspicios y advirtió que esta tendencia podría comprometer la disponibilidad de recursos para el desarrollo y la sostenibilidad del fútbol peruano.

La FPF destacó que los aportes de estas empresas no solo benefician a los clubes profesionales, sino también a competiciones como la Liga 1, la Liga 2 y la Liga Femenina, por lo que cualquier reducción en su capacidad de inversión genera efectos en todo el ecosistema futbolístico nacional.

Frente a esta situación, los clubes exhortaron a la Presidencia del Congreso de la República a someter a votación la insistencia de la Autógrafa del Proyecto de Ley N.° 9645-2024/CR y a aprobarla, al considerar que es necesaria para preservar una fuente de financiamiento fundamental para el deporte peruano, garantizar el retorno de los patrocinios deportivos y fortalecer la competitividad de las instituciones y los deportistas. Los clubes recordaron que esta iniciativa permanece desde hace varios meses pendiente de debate y votación en el Pleno del Congreso.

Este llamado se suma a los pedidos formulados previamente por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asociación de Bodegueros del Perú y el Comité Olímpico Peruano, organizaciones que también han solicitado que la autógrafa sea debatida y aprobada por el Pleno del Congreso.

La Autógrafa del Proyecto de Ley N.° 9645-2024/CR fue aprobada por 103 votos a favor y ningún voto en contra en el Congreso de la República, pero posteriormente fue observada por el Gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, la iniciativa permanece pendiente de que el Pleno vote la insistencia, pese a que sus modificaciones buscan corregir diversos problemas de fondo señalados por reconocidos constitucionalistas y tributaristas del país.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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