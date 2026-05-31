Jean Ferrari, director general de la FPF, sorprende al estar en el equipo técnico de Keiko Fujimori

Este domingo 31 de mayo se llevó a cabo el nuevo debate presidencial a una semana de las Elecciones Generales 2026 entre los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el Centro de Convenciones de San Borja. Sin embargo, lo más llamativo es que Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sorprendió a todos al unirse al equipo técnico de la lidereza.

PUEDES VER: Alexander Robertson recibió mala noticia en Australia luego de decirle no a la selección peruana

El exadministrador de Universitario de Deportes fue captado saliendo de la sede de San Isidro junto otros integrantes del partido Fuerza Popular como por ejemplo el excandidato presidencial Rafael Belaunde, Luis Carranza, César Astudillo y el excongresista Marco Miyashiro, entre otros.

Esta imagen causó bastante sorpresa en las redes sociales, pues muchos usuarios se preguntaron exactamente qué cargo o función tendría Jean Ferrari en Fuerza Popular, aunque lo más seguro es que debido a su experiencia en Universitario de Deportes y la Federación Peruana de Fútbol, es que podría asesorarla en el ámbito deportivo.