Ferrari reveló que quedaron impresionados con inusual estadio para Perú: "Comodidades..."

La directiva de la FPF realizó un pequeño recorrido para observar los estadios en provincias que albergarán partidos de la selección peruana de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Como se sabe, la FPF buscará llevar encuentros importantes con el objetivo de sacar una “ventaja” en la altura.

Ante esta situación, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, explicó los motivos de esta decisión. No obstante, tras la visita a Juliaca y Puno, Ferrari comentó que quedaron impresionados con un estadio en particular.

"La verdad es que tenemos una expectativa muy buena. Fuimos con una idea clara sobre la capacidad del estadio, el tema de la altura, la logística, los traslados y los campos de entrenamiento; una cantidad de factores en los que debemos realizar un trabajo muy meticuloso", fueron las primeras palabras de Ferrari.

"Estamos con un tiempo prudente para desarrollar cosas en los lugares donde pensamos ir, además de la estrategia que ya hemos conversado con Mano y que vemos muy viable, sabiendo que para jugar en Eliminatorias necesitamos todas las herramientas y armas habidas y por haber. Hay un tema de estrategia de por medio. Obviamente no vamos a decir cuál será, pero desde que ya estamos apuntando a jugar en casi 4,000 metros de altura, existe una planificación de por medio importante", complementó.

Jean Ferrari reveló que quedaron asombrado con inusual estadio

Asimismo, la prensa le consultó sobre el estadio que se utilizará, luego del debate entre el Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca y el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Ferrari confirmó que este último cumple con los requisitos necesarios para albergar partidos internacionales.

"La verdad, muy buen estadio, con todas las comodidades habidas y por haber, qué es lo que se requiere, se necesita. Entonces este es un gran paso que estamos viendo, porque se presenta la oportunidad para poder utilizar esas herramientas que tanto buscamos".

"Incluso cuenta con un campo sintético al costado para hacer trabajos. Como dijo Mano, cuando nos toque prepararnos para ir a El Alto, que se juega cerca de Puno y también en sintético, el campo se presta para la preparación de ellos. La cancha está en perfectas condiciones. Falta realizar algunos pequeños ajustes técnicos, pero el campo está impecable; tanto así que, a pesar de que se realizó allí todo el evento de la Candelaria, lo supieron proteger y está perfecto".

"Hay detalles simplemente que van a tener que ajustar, pero en líneas generales estamos hablando de un estadio para 30,000 personas. Estar a casi 3,900 metros de altura es algo para realmente pensar", finalizó Ferrari.