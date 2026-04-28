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Selección peruana lanzó lista de convocados con 5 futbolistas sin club: "Los elegidos..."
¡Insólito! La selección peruana sorprendió con su nueva lista de convocados y en ella aparecen cinco futbolistas que actualmente se encuentran sin equipo.
La selección peruana decidió lanzar su nueva lista de convocados para la Sub-20 y la escuadra absoluta con miras a sus próximos enfrentamientos. Sin embargo, dentro de la reciente nómina ocurrió un hecho que causó sorpresa en toda la hinchada, ya que se puede apreciar el llamado de cinco futbolistas que se encuentran actualmente sin equipo. Te contamos los detalles.
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A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de ‘X’, el cuadro incaico reveló quiénes se encargarán de defender la Blanquirroja en los partidos que tendremos durante el mes de junio. Vale precisar que no se trata del cuadro que está a cargo de Mano Menezes, sino del combinado de fútbol playa que pronto afrontará una competición continental.
“Los elegidos para el inicio de los trabajos. Presentamos las convocatorias de La Bicolor Playa Sub-20 y Absoluta para el inicio de los trabajos, con miras a la Liga Sudamericana, que será en junio en Ecuador”, indicó la selección peruana en redes sociales y reveló a los 40 nominados entre ambas categorías. Sin embargo, como se mencionó al inicio, algunos de ellos se encuentran sin equipo.
La convocatoria de la selección peruana.
Bryan Velásquez, Pedro Guevara, Segundo Alomia y Brando Rebatta, de la Sub-20, se encuentran actualmente sin contrato con algún club, mientras que Carlos Payela, de la escuadra absoluta, tampoco pertenece a alguna institución deportiva. Esto generó sorpresa porque puede significar una desventaja a nivel competitivo.
¿Perú tiene títulos en fútbol playa?
Lamentablemente, hasta la fecha la selección peruana no ha podido ganar nunca la Copa América de Fútbol Playa organizada por la misma Conmebol. Sin embargo, se espera que esta disciplina siga creciendo en los próximos años para que pronto llegue la primera estrella continental de la Blanquirroja.
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