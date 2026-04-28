Junto a Pedro Gallese: otra estrella de Perú aparece en el Deportivo Cali de Colombia

Uno de los principales futbolistas que ha tenido la selección peruana en el último siglo ha sido, sin duda alguna, Pedro Gallese, guardameta que fue mundialista en el 2018 y hoy juega en Deportivo Cali. En ese sentido, otra estrella nacional sorprendió al aparecer entrenando junto al experimentado portero. Te contamos de quién se trata.

El ex Alianza Lima tiene hinchas en todas partes del Perú, por lo que siempre el público está atento a todo lo que sucede con su carrera profesional. Ahora, el arquero viene teniendo una fuerte vivencia en el fútbol colombiano y es pieza clave en su plantel, pero otra figura de la Blanquirroja se robó toda la atención al ser captada a su lado durante los trabajos preparativos de la institución deportiva. Nos referimos a Maryory Sánchez.

La guardameta de la selección peruana fichó a inicios de la presente temporada por Deportivo Cali, casi al mismo tiempo que Pedro Gallese. Por ello, en pleno entrenamiento del club, con miras a sus siguientes partidos, ambos compatriotas se encontraron y la imagen fue compartida en redes sociales, lo que generó gran emoción entre los aficionados peruanos.

Pedro Gallese y Maryory Sánchez.

Vale precisar que, al igual que el ‘Pulpo’, Maryory Sánchez jugó en Alianza Lima y logró llevarse el título de la Liga Femenina del Perú en tres ocasiones: 2022, 2024 y 2025. En Matute la recuerdan con mucho cariño y consideraron muy importante su baja cuando se conoció la noticia de su traspaso al cuadro colombiano, donde quiere hacer historia.

Trayectoria de Maryory Sánchez

Estos han sido sus clubes: