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Tabla de posiciones del Apertura tras caída de Chankas

Alianza y los resultados que necesita para ser campeón del Apertura tras caída de Los Chankas

Alianza Lima tiene grandes opciones de salir campeón del Torneo Apertura 2026 tras derrota de Los Chankas. Conoce qué resultados necesitan los blanquiazules para consagrarse ganadores.

Luis Blancas
Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura tras derrota de Los Chankas
Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura tras derrota de Los Chankas | Composición: Líbero
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Los Chankas cayeron 4-0 ante ADT en la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 y le dieron grandes opciones a Alianza Lima para aspirar al título del primer campeonato. Conoce qué resultados necesita el club blanquiazul para consagrarse campeón.

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Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura tras derrota de Los Chankas

Con la derrota de Los Chankas en la fecha 12 del Apertura, Alianza ya depende de sí mismo para salir campeón del primer torneo del 2026.

Los dirigidos por Pablo Guede tienen ahora que disputar cinco partidos clave: dos como visitantes y tres en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los resultados que necesita Alianza Lima son ganar absolutamente todos los encuentros ante CD Moquegua, Sporting Cristal, Cienciano, Los Chankas (rival directo) y FC Cajamarca para no perder el primer puesto.

Cabe señalar que el club blanquiazul cuenta con una diferencia de 10 goles a favor, por lo que, aunque está empatado en puntos con Los Chankas en la tabla de posiciones después de 12 jornadas disputadas, ocupa el primer lugar.

Próximos partidos de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

  • Alianza Lima vs CD Moquegua
  • Alianza Lima vs Sporting Cristal
  • Cienciano vs Alianza Lima
  • Alianza Lima vs Los Chankas
  • FC Cajamarca vs Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras derrota de Los Chankas

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima121729
2. Los Chankas12729
3. Cienciano121023
4. Universitario12621
5. Comerciantes Unidos12219
6. Cusco FC12-419
7. Melgar12317
8. UTC12016
9. CD Moquegua12-416
10. Juan Pablo II12-915
11. Sporting Cristal12015
12. Alianza Atlético12014
13. ADT12013
14. Sport Huancayo12-412
15. Sport Boys12-512
16. Deportivo Garcilaso12-510
17. Atlético Grau12-510
18. FC Cajamarca12-96

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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