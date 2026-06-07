¿Camino libre? Alianza recibió sorpresiva noticia del entorno de Santiago Arias: "Sí puede salir ...."

En los últimos días viene sonando el nombre de Santiago Arias y su posible fichaje por Alianza Lima. Y es que el centrocampista ha sido uno de los jugadores más destacados de Cienciano gracias a su buen nivel, por lo que no sería una sorpresa que el elenco íntimo busque reforzarse con él.

En ese sentido, en medio de las especulaciones, el periodista Gerson Cuba contactó con el entorno del jugador para conocer detalles sobre sus planes a futuro. Allí sorprendió al informar que el uruguayo sí puede salir del ‘Papá’. Sin embargo, de darse su partida en esta etapa del año, no tendría como destino La Victoria.

Alianza recibió sorpresiva noticia del entorno de Santiago Arias

"Me comuniqué con el entorno de Santiago Arias preguntándole, porque mucho humo he visto en estos días de que puede llegar a Alianza Lima, y me dijeron: 'Santi sí puede salir de Cienciano, pero si se va en esta época del mercado de pases, no se va a Alianza'. Me dicen que Alianza no es”, empezó informando el comunicador.

Después detalló que los agentes del charrúa evalúan las propuestas de otros clubes. “Hay otro equipo que sí lo quiere; pero la idea es que, si se queda en Cienciano, donde vence su contrato a fines de año, ya queda como jugador libre", complementó Gerson Cuba.

Cabe recordar que Alianza Lima ya había mostrado interés en el volante de 30 años desde la temporada pasada. Sin embargo, Santiago Arias optó por renovar su vínculo con Cienciano, por lo que su llegada al cuadro blanquiazul vuelve a perfilarse como una operación complicada.