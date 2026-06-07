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Medio Bolivariano dio dura critica a Guillermo Viscarra tras la goleada a Bolivia: "Una floja..."

Guillermo Viscarra no pudo evitar la goleada de Bolivia por 4-0 ante Escocia y fue uno de los jugadores más cuestionados en la 'Verde' tras la dura derrota.

Antonio Vidal
Guillermo Viscarra fue cuestionado en Bolivia. Foto: Daily Record
Guillermo Viscarra fue cuestionado en Bolivia. Foto: Daily Record
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La derrota de la selección boliviana sigue dando de qué hablar, pues para muchos fue una sorpresa que 'La Verde' cayera por 4-0 ante Escocia. El encuentro fue muy complicado para Bolivia, ya que desde el primer tiempo perdía por esa misma diferencia. En este contexto, el medio ‘Premium Bolivia’ analizó el partido y dejó fuertes comentarios sobre la actuación de Guillermo Viscarra.

El portero de Alianza Lima fue titular en el encuentro y no pudo hacer nada para evitar la caída de su equipo. Esta fue una de las principales razones por las que quedó en el centro de las críticas.

Guillermo Viscarra recibió dura noticia tras goleada de Escocia a la selección boliviana. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Guillermo Viscarra recibió dura noticia tras la goleada de Escocia a la selección boliviana

Medio Bolivariano dio dura crítica a Guillermo Viscarra tras la goleada a Bolivia

El portal, en su nota, analizó sobre todo las jugadas en las que Escocia logró anotar y señaló que, en el segundo tanto de los europeos, Billy pudo hacer algo más para evitar que la derrota fuera más amplia.

En cambio, Escocia volvió a atacar a profundidad e hizo un nuevo gol, un remate de Scott McTominay a los 22’, de frente al arco, que tuvo una floja respuesta del golero nacional Guillermo Viscarra”, escribió Premium Bolivia.

El portal señaló que Viscarra pudo hacer algo más para evitar el segundo gol de Escocia

El portal señaló que Viscarra pudo hacer algo más para evitar el segundo gol de Escocia

Próximo partido de Bolivia

El próximo partido de Bolivia será ante Argelia, encuentro previsto para este miércoles 10 de junio, y que se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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