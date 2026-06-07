Medio Bolivariano dio dura critica a Guillermo Viscarra tras la goleada a Bolivia: "Una floja..."

La derrota de la selección boliviana sigue dando de qué hablar, pues para muchos fue una sorpresa que 'La Verde' cayera por 4-0 ante Escocia. El encuentro fue muy complicado para Bolivia, ya que desde el primer tiempo perdía por esa misma diferencia. En este contexto, el medio ‘Premium Bolivia’ analizó el partido y dejó fuertes comentarios sobre la actuación de Guillermo Viscarra.

El portero de Alianza Lima fue titular en el encuentro y no pudo hacer nada para evitar la caída de su equipo. Esta fue una de las principales razones por las que quedó en el centro de las críticas.

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El portal, en su nota, analizó sobre todo las jugadas en las que Escocia logró anotar y señaló que, en el segundo tanto de los europeos, Billy pudo hacer algo más para evitar que la derrota fuera más amplia.

“En cambio, Escocia volvió a atacar a profundidad e hizo un nuevo gol, un remate de Scott McTominay a los 22’, de frente al arco, que tuvo una floja respuesta del golero nacional Guillermo Viscarra”, escribió Premium Bolivia.

El portal señaló que Viscarra pudo hacer algo más para evitar el segundo gol de Escocia

Próximo partido de Bolivia

El próximo partido de Bolivia será ante Argelia, encuentro previsto para este miércoles 10 de junio, y que se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).