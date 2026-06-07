- Hoy:
- Partidos de hoy
- Colombia vs. Jordania
- Ecuador vs. Guatemala
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Medio Bolivariano dio dura critica a Guillermo Viscarra tras la goleada a Bolivia: "Una floja..."
Guillermo Viscarra no pudo evitar la goleada de Bolivia por 4-0 ante Escocia y fue uno de los jugadores más cuestionados en la 'Verde' tras la dura derrota.
La derrota de la selección boliviana sigue dando de qué hablar, pues para muchos fue una sorpresa que 'La Verde' cayera por 4-0 ante Escocia. El encuentro fue muy complicado para Bolivia, ya que desde el primer tiempo perdía por esa misma diferencia. En este contexto, el medio ‘Premium Bolivia’ analizó el partido y dejó fuertes comentarios sobre la actuación de Guillermo Viscarra.
El portero de Alianza Lima fue titular en el encuentro y no pudo hacer nada para evitar la caída de su equipo. Esta fue una de las principales razones por las que quedó en el centro de las críticas.
PUEDES VER: Guillermo Viscarra recibió dura noticia tras la goleada de Escocia a la selección boliviana
Medio Bolivariano dio dura crítica a Guillermo Viscarra tras la goleada a Bolivia
El portal, en su nota, analizó sobre todo las jugadas en las que Escocia logró anotar y señaló que, en el segundo tanto de los europeos, Billy pudo hacer algo más para evitar que la derrota fuera más amplia.
“En cambio, Escocia volvió a atacar a profundidad e hizo un nuevo gol, un remate de Scott McTominay a los 22’, de frente al arco, que tuvo una floja respuesta del golero nacional Guillermo Viscarra”, escribió Premium Bolivia.
El portal señaló que Viscarra pudo hacer algo más para evitar el segundo gol de Escocia
Próximo partido de Bolivia
El próximo partido de Bolivia será ante Argelia, encuentro previsto para este miércoles 10 de junio, y que se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90