Bolivia ha recibido un duro golpe luego de caer derrotada por 4-0 ante Escocia en un amistoso internacional disputado en el Sports Illustrated Stadium. Tras el partido, Guillermo Viscarra, quien fue el portero titular, recibió una noticia inesperada que sorprendió a los hinchas de Alianza Lima.

Guillermo Viscarra recibió dura noticia tras la goleada de Escocia a la selección boliviana

El portero de Alianza, luego del compromiso, recibió una dura calificación tras la derrota, pues la plataforma Sofascore no dudó en colocarle un tajante 5,9, una de las puntuaciones más bajas del equipo.

Viscarra obtuvo un 5.9

Pero no fue la única plataforma, pues 365Scores le colocó un 5,8. No cabe duda de que los cuatro goles recibidos fueron determinantes para que el guardameta quedara entre los de puntaje más bajo de su equipo.

Viscarra obtuvo un 5.8

Tras esto, tanto Billy como la Verde deberán pensar en su próximo partido ante Argelia, un encuentro frente a una selección mundialista que servirá como preparación para que Bolivia pueda alcanzar sus futuros objetivos.

Próximo partido de Bolivia

El próximo partido de Bolivia será ante Argelia, encuentro previsto para este miércoles 10 de junio y que se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).