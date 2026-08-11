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Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal confirmado del clásico de la Liga Femenina

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Conoce el día, los horarios y el canal para ver el clásico femenino.

Angel Curo
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal confirmado del clásico de la Liga Femenina
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal confirmado del clásico de la Liga Femenina | Composición: Líbero
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La Liga Femenina 2026 se pronostica para tener un final de infarto y uno de los partidos más trascendentes en ese camino será el clásico entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura. A continuación, te compartimos la fecha, hora y dónde ver la transmisión de este trascendental encuentro.

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¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El clásico entre las escuadras de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 se disputará el domingo 30 de agosto. Este encuentro se jugará en el Estadio Monumental.

Universitario, Alianza Lima, Liga Femenina 2026

Universitario y Alianza Lima Femenino jugarán por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima Femenino por el Torneo Clausura?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del clásico femenino entre Universitario vs Alianza Lima:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.
  • México: 2.15 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver clásico Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026?

El partido de Universitario vs Alianza Lima por el clásico del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 contará con la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de Bicolor+, la cual estará disponible por la aplicación de YouTube.

Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026: últimos resultados

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario y Alianza Lima por la Liga Femenina:

  • 04/07/2026 | Universitario 3-0 Alianza Lima
  • 27/06/2026 | Alianza Lima 1-0 Universitario
  • 17/05/2026 | Alianza Lima 1-3 Universitario
  • 13/12/2025 | Universitario 2-2 Alianza Lima
  • 7/12/2025 | Alianza Lima 3-1 Universitario
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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