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DT de Universitario elogió a figura de la selección tras rumores de fichaje: "Muchas condiciones "

Universitario continúa avanzando en fichajes para el Torneo Clausura. En ese contexto, el técnico crema elogió a una figura nacional que suena para sumarse al equipo.

Angel Curo
DT de Universitario elogió a figura de la selección tras rumores de fichaje
DT de Universitario elogió a figura de la selección tras rumores de fichaje | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene la obligación de lograr su mejor rendimiento posible y encaminarse al título del Torneo Clausura 2026. Por ello, la dirección deportiva sigue trabajando en el mercado de pases y el técnico del primer equipo sorprendió al elogiar a una figura de la selección peruana que suena para firmar contrato.

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DT de Universitario elogió a figura de la selección peruana tras rumores de fichaje

La escuadra femenina de Universitario se encuentra enfocada en la obtención del segundo campeonato del año para convertirse en campeón de la Liga Femenina 2026 de forma automática. Del mismo modo, deberán hacer un gran papel en la Copa Libertadores.

Con esos objetivos en mente, se conoció que el club trabaja en la llegada de la futbolista Alesia García para reforzar su delantera. Ante ello, el DT Carlos Véliz se pronunció ante esta posibilidad y no dudó en destacar a la delantera de la selección peruana.

Alessia García

Alessia García suena para reforzar a Universitario en el Torneo Clausura

Estamos trabajando en refuerzos para que vengan a ayudarnos a sostener la temporada e ir más preparados a la Copa Libertadores. Alesia García tiene muchas condiciones y las características para defender la camiseta de Universitario, sostuvo el estratega para el periodista Ítalo Villafuerte.

Del mismo modo, el técnico de las 'leonas' reveló que la dirección deportiva está en la búsqueda de fichajes para poder conseguir sus objetivos y ven en Alesia García una gran oportunidad. No obstante, no se animó a confirmar las negociaciones.

Universitario confirmó el fichaje de Mía Shalit

La escuadra merengue remeció el mercado de pases al concretar la llegada de Mía Shalit para el segundo tramo de la temporada. La guardameta de la selección peruana es una de las mejores en su posición, donde destacó en la Liga de Naciones Conmebol.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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