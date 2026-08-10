Universitario y el millonario monto que recibió de Esperance por la venta de Jesús Castillo

Universitario de Deportes concretó la transferencia de Jesús Castillo al Esperance de Túnez y la operación dejó un importante ingreso económico para las arcas del conjunto crema. El mediocampista peruano cerró su etapa en el fútbol nacional y continuará su carrera en el continente africano.

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El millonario monto que recibió Universitario de Esperance de Túnez por la venta de Jesús Castillo

De acuerdo con la información conocida por Transfermarkt, Universitario recibió 607 mil dólares por el traspaso de Jesús Castillo al cuadro tunecino. La cifra representa un beneficio importante para la institución merengue, que apostó por el crecimiento del futbolista y ahora obtiene una ganancia con su salida.

Jesús Castillo fue presentado como nuevo jugador de Esperance de Túnez

Castillo afrontará así un nuevo desafío en su carrera profesional y tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo lejos de la Liga 1. Su llegada al Esperance de Túnez le permitirá competir en un nuevo mercado y buscar consolidarse en el fútbol africano.

Por su parte, Universitario no solo consiguió un ingreso económico por la transferencia, sino que también mantendría la posibilidad de obtener beneficios en una futura venta del mediocampista. De esta manera, la salida de Castillo termina convirtiéndose en una operación favorable para el club crema.

¿Cómo le fue a Jesús Castillo en Universitario?

Jesús Castillo se incorporó a Universitario de Deportes a mediados de 2025, tras dejar Gil Vicente de Portugal. En su primera campaña, el mediocampista participó en 18 encuentros y logró el título nacional de la Liga 1. Ya en 2026, el pivote peruano tuvo mayor protagonismo para los entrenadores, impulsado por la salida de Rodrigo Ureña; no obstante, su nivel fue de más a menos y cerró su etapa en el club crema para pasar a Esperance de Túnez.