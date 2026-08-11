Universitario impacta con picante mensaje tras el gol marcado a Sporting Cristal: "Contra mí"

Universitario volvió a dejar en claro por qué es uno de los principales candidatos al título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. En una de las presentaciones más sólidas de la temporada, las dirigidas por el cuadro crema se impusieron por 3-1 a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, resultado que no solo les permitió sumar tres puntos de oro, sino también acabar con el invicto que mantenían las rimenses en el certamen.

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Las 'Leonas' mostraron personalidad desde el inicio y golpearon en momentos clave para quedarse con una victoria de gran impacto. El encuentro tuvo emociones en ambos arcos. Universitario abrió el marcador gracias a Fefa Lacoste a los 29 minutos y amplió diferencias antes del descanso mediante Luz Campoverde. Sporting Cristal reaccionó sobre el final de la primera mitad con el descuento de Guadalupe Miño, lo que le dio suspenso al compromiso.

Universitario presume a Luz Campoverde tras gol a Sporting Cristal.

Pero más allá del resultado, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después del encuentro. A través de sus redes sociales, Universitario publicó una postal celebrando el triunfo acompañada de la frase: "Todas ustedes contra mí sola", un mensaje que rápidamente generó reacciones entre los hinchas. La publicación fue interpretada por muchos como una respuesta cargada de picardía y competitividad tras el gol anotado en el clásico moderno del fútbol femenino peruano. En cuestión de horas, la imagen se viralizó y alimentó el debate entre aficionados de ambos equipos, quienes no tardaron en comentar el peculiar mensaje de las merengues.

Con la victoria en el Gallardo, Universitario no solo reafirmó su protagonismo en la Liga Femenina, sino que también dejó una nueva muestra de su confianza dentro y fuera de la cancha. Las cremas celebraron a lo grande un triunfo de peso ante un rival directo, enviando además un mensaje que no pasó desapercibido y que sigue dando de qué hablar en el entorno del fútbol femenino nacional.

Próximo partido de Universitario por la Liga Femenina 2026

El siguiente partido de Universitario por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 será el sábado 15 de agosto a partir de las 3.15 p. m. locales ante FBC Melgar. Las Leonas esperan conseguir los tres puntos para ubicarse entre los primeros lugares de la tabla.