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Wilder Cartagena expresó su deseo de firmar por club grande de la Liga 1: "Tiene la prioridad"

Wilder Cartagena ha sido protagonista en el mercado de pases y ahora sorprendió al revelar su intención de llegar a un club grande de la Liga 1. ¿Alianza Lima, Cristal o Universitario?

Angel Curo
Wilder Cartagena expresó su deseo de firmar por club grande de la Liga 1
Wilder Cartagena expresó su deseo de firmar por club grande de la Liga 1 | Composición: Líbero
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Uno de los jugadores que más sonó como fichaje de diversos clubes fue Wilder Cartagena. El volante nacional se encuentra militando en el Orlando City de la MLS, pero ha sido voceado como refuerzo de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. En ese contexto, el futbolista reveló el verdadero equipo donde desea jugar.

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Wilder Cartagena expresó su deseo de firmar por club grande de la Liga 1

Durante una entrevista con el programa 'Fútbol Satélite', le consultaron a Wilder Cartagena por si existe la posibilidad de un retorno próximo al fútbol peruano y por el club al que podría llegar. Ante ello, el mediocentro fue contundente al descartar por el momento esa opción.

Según indicó, su intención es mantenerse en la MLS, por lo que no tiene intención de retornar a la Liga 1. Sin embargo, Cartagena reveló que, si en un futuro se da esa opción, la prioridad de su fichaje siempre la tendrá Alianza Lima, descartando así su llegada a Universitario y Sporting Cristal.

Wilder Cartagena, Alianza Lima

Wilder Cartagena reveló que Alianza Lima es su única opción para volver a la Liga 1

No es mi prioridad volver a la Liga 1 en este momento y, si en algún momento se me abre esa oportunidad, Alianza tiene la prioridad, fueron las palabras del volante nacional.

Recordemos que Wilder Cartagena fue canterano de Alianza Lima, club donde inició su carrera profesional y es hincha confeso de los íntimos, por lo que será difícil verlo con otra camiseta en el fútbol peruano.

Wilder Cartagena volvió a ser considerado en Orlando City

Durante los últimos meses, el volante de 31 años ha vuelto a ser considerado en la lista de convocados de Orlando City aunque con un rol de revulsivo. Sin embargo, ha sumado minutos en los últimos partidos y poco a poco vuelve a tener protagonismo. Suma ocho partidos con 169 minutos disputados.

Valor de mercado de Wilder Cartagena

El valor de mercado de Wilder Cartagena ha ido disminuyendo en los últimos años por sus lesiones y el avance de su edad. Actualmente, el mediocentro peruano está cotizado en 1,2 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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