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Reimond Manco dio rotunda opinión de futbolista de Alianza Lima por su rendimiento: "No pasa nada"

Reimond Manco opinó sobre la actualidad de Alianza Lima en el Torneo Clausura y no dudó en cuestionar a uno de los referentes del plantel.

Angel Curo
Reimond Manco dio rotunda opinión de futbolista de Alianza Lima por su rendimiento
Reimond Manco dio rotunda opinión de futbolista de Alianza Lima por su rendimiento | Composición: Líbero
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Alianza Lima no ha logrado los resultados esperados en los últimos partidos del Torneo Clausura 2026 y ha generado preocupación en sus hinchas en medio de la pelea por el título. En ese contexto, el ex 'jotita' Reimond Manco evaluó la actualidad del plantel y sorprendió al apuntar contra el rendimiento de un referente de los blanquiazules.

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Reimond Manco dio rotunda opinión de futbolista de Alianza Lima

Durante el programa 'Juego Cruzado', del canal de YouTube 'Denganche', Reimond Manco analizó el empate de Alianza Lima ante Sport Boys y fue contundente al cuestionar el rendimiento de Paolo Guerrero, quien ha sido cuestionado por los hinchas.

El 'Rei' indicó que el experimentado delantero debería comenzar a tener más rotación en el planteamiento de Pablo Guede y alternar entre la titularidad y el banquillo para no quedar demasiado expuesto. Además, agregó que, si con esa fórmula consigue anotar goles, el cambio podría resultarle beneficioso.

Video: Denganche

"Hay partidos en los que Guerrero debe arrancar y hay otros en los que no. Eso le podría venir muy bien, porque no se le expondría al tipo de partidos como en el empate frente a Boys. Si hace gol no pasa nada, pero creo que hay encuentros en los que podría rotar", sostuvo el exfutbolista.

En esa línea, Manco añadió que el 'Depredador' no venía mostrando un desempeño garrafal, pero tampoco era una de las estrellas del equipo. "¿Viene jugando bien? No del todo. No venía haciendo malos partidos, pero tampoco buenos (...) Igual, tanto Paolo como Girotti como Castillo, no hay que quitarle mérito a la defensa de Boys que lo supo manejar muy bien", acotó.

Paolo Guerrero atraviesa una sequía goleadora con Alianza Lima

La última anotación de Paolo Guerrero con camiseta blanquiazul fue en la victoria por 8-0 ante Cusco FC. Desde entonces, han pasado siete partidos sin que pueda aumentar su registro goleador, aunque hay que recalcar que ahora tiene un rol más de mediapunta en el esquema de Alianza Lima.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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