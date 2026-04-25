- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- River Plate vs Aldosivi
- Getafe vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Partidos Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Universitario vs. Géminis
Tabla de posiciones de Torneo Apertura: así marcha la clasificación de la Liga 1 2026
Se viene la fecha 12 del Torneo Apertura este fin de semana, donde Alianza Lima busca recuperar el liderato y Chankas quiere seguir arriba. Repasa cómo la tabla de posiciones.
La Liga 1 está al rojo vivo y este fin de semana se disputará la fecha 12 del Torneo Apertura. Alianza Lima quiere volver a la punta, pero Los Chankas no claudican y quieren hacer historia. Por su parte, Cienciano y Universitario de Deportes no quieren dejar atrás el sueño y van por la hazaña.
PUEDES VER: Conmebol abre proceso disciplinario a Universitario y puede recibir sanciones en Copa Libertadores
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|11
|11
|29
|2. Alianza Lima
|11
|16
|26
|3. Cienciano
|11
|10
|22
|4. Universitario
|11
|7
|21
|5. Melgar
|11
|3
|17
|6. Comerciantes Unidos
|11
|1
|16
|7. Cusco FC
|11
|-5
|16
|8. UTC
|11
|0
|15
|9. Sporting Cristal
|11
|1
|14
|10. Juan Pablo II
|11
|-9
|14
|11. CD Moquegua
|11
|-5
|13
|12. Sport Huancayo
|11
|-3
|12
|13. Alianza Atlético
|11
|-1
|11
|14. Sport Boys
|11
|-5
|11
|15. ADT Tarma
|11
|-4
|10
|16. Atlético Grau
|11
|-4
|10
|17. Deportivo Garcilaso
|11
|-5
|10
|18. FC Cajamarca
|11
|-8
|6
Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026
Sábado 25 de abril
- 13.00 | CD Moquegua vs FC Cajamarca | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- 15.30 | Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- 19.00 | Sport Boys vs Juan Pablo II | Estadio Miguel Grau, Callao
Domingo 26 de abril
- 11.00 | UTC vs Cienciano | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 13.15 | Cusco FC vs Sport Huancayo | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 15.30 | Atlético Grau vs Alianza Lima | Estadio Mansiche, Trujillo
- 18.00 | Universitario vs Alianza Atlético | Estadio Monumental, Ate
Lunes 27 de abril
- 15.00 | ADT vs Los Chankas | Estadio Unión, Tarma
- 18.00 | Melgar vs UTC | Estadio Monumental UNSA, Arequipa
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90