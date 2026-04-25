Tabla de posiciones de Torneo Apertura: así marcha la clasificación de la Liga 1 2026

Se viene la fecha 12 del Torneo Apertura este fin de semana, donde Alianza Lima busca recuperar el liderato y Chankas quiere seguir arriba. Repasa cómo la tabla de posiciones.

Wilfredo Inostroza
La Liga 1 está al rojo vivo y este fin de semana se disputará la fecha 12 del Torneo Apertura. Alianza Lima quiere volver a la punta, pero Los Chankas no claudican y quieren hacer historia. Por su parte, Cienciano y Universitario de Deportes no quieren dejar atrás el sueño y van por la hazaña.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas111129
2. Alianza Lima111626
3. Cienciano111022
4. Universitario11721
5. Melgar11317
6. Comerciantes Unidos11116
7. Cusco FC11-516
8. UTC11015
9. Sporting Cristal11114
10. Juan Pablo II11-914
11. CD Moquegua11-513
12. Sport Huancayo11-312
13. Alianza Atlético11-111
14. Sport Boys11-511
15. ADT Tarma11-410
16. Atlético Grau11-410
17. Deportivo Garcilaso11-510
18. FC Cajamarca11-86

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026

Sábado 25 de abril

  • 13.00 | CD Moquegua vs FC Cajamarca | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
  • 15.30 | Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
  • 19.00 | Sport Boys vs Juan Pablo II | Estadio Miguel Grau, Callao

Domingo 26 de abril

  • 11.00 | UTC vs Cienciano | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 13.15 | Cusco FC vs Sport Huancayo | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 15.30 | Atlético Grau vs Alianza Lima | Estadio Mansiche, Trujillo
  • 18.00 | Universitario vs Alianza Atlético | Estadio Monumental, Ate

Lunes 27 de abril

  • 15.00 | ADT vs Los Chankas | Estadio Unión, Tarma
  • 18.00 | Melgar vs UTC | Estadio Monumental UNSA, Arequipa

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

