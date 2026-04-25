Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026: hora, canal, entradas y alineación

Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Atlético, este domingo 26 de abril, por la fecha 12 del Apertura. Los cremas, con su entrenador interino ‘Coco’ Araujo, necesitan ganar para continuar luchando por el título. El duelo iniciará a las 6.00 p. m. y será transmitido EN VIVO por L1 MAX.

El triunfo ante Garcilaso sirvió para descomprimir la tensión que se vivía en Universitario. Con ‘Coco’ Araujo en el banquillo, los cremas regresaron a la idea de juego que los llevó a proclamarse tricampeones del fútbol peruano.

Además, a diferencia del cuestionado Javier Rabanal, Jorge Araujo decidió respaldar a los tricampeones. Flores, el ‘Tunche’ Rivera y Calcaterra volvieron a ser protagonistas.

Edison Flores es uno de los referentes de Universitario.

‘Calca’ disputó su primer partido titular en la Liga 1 2026 y, según trascendidos, no estaba en los planes de Rabanal. Sin embargo, ante Garcilaso demostró que es un elemento clave para que la ‘U’ pueda tener orden táctico.

El experimentado jugador no pudo ocultar su emoción por el nivel que mostró ante Garcilaso y no dudó en respaldar a Jorge Araujo como entrenador de Universitario, interino por ahora.

“Queremos lo mejor para la ‘U’. Jorge ‘Coco’ Araujo está identificado con el club y esto es fútbol; lo que mandan son los resultados. Nosotros haremos lo posible para ayudar al técnico y al club. El grupo está enfocado”, dijo ‘Calca’ a Juego en Corto.

Horacio Calcaterra volverá a jugar desde el inicio.

Gustavo Peralta informó que el plantel de Universitario considera que Araujo es la persona idónea para asumir la dirección técnica de Universitario. Los directivos siguen analizando opciones y esperan cómo se desarrolle el tema de Fabián Bustos, quien indicó que por ahora desea respetar su contrato con Millonarios.

Lo que sí está claro en la ‘U’ es que si el ‘Coco’ Araujo gana a Alianza Atlético y a Nacional en la Libertadores, se quedará como DT de los cremas para este 2026.

Jorge Araujo tiene el respaldo del plantel de Universitario.

Otra de las novedades en tienda crema es el regreso de Martín Pérez Guedes. El volante superó su lesión y tendrá minutos ante Alianza Atlético.

Lisandro Alzugaray y Matías Di Benedetto ya están mejor de sus respectivas lesiones y el plan es que puedan reaparecer en el duelo ante Nacional de Uruguay por Libertadores.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Atlético?

El partidazo entre Universitario y Alianza Atlético se realizará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

El horario del Universitario vs. Alianza Atlético es a las 6.00 p. m. de Perú. A continuación te mostramos la hora en que se realizará el duelo según tu país.

México: 5.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (día siguiente)

Estados Unidos: 7.00 p. m. (hora del Este), 6.00 p. m. (hora del Centro), 5.00 p. m. (hora de la Montaña) y 4.00 p. m. (hora del Pacífico).

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?

La transmisión del Universitario vs. Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en DirecTV, Movistar, Claro TV, Best Cable, Win, Mi fibra, Cable Visión y Zapping.

Canal para ver Universitario vs Alianza Atlético

DIRECTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Movistar TV: Canales 14 (SD) y 714 (HD) o 711 (HD).

Claro TV: Canales 10 y 61 (SD), y 510 y 528 (HD).

Best Cable: Canal 12.

Universitario vs Alianza Atlético: entradas

Las entradas están disponibles por Ticketmaster.

Oriente: S/50.00

Occidente central: S/70.00

Occidente lateral: S/60.00

Norte: S/20.00

Sur: S/20.00

Palco Monumental: S/160.00

Experiencia crema: S/425.00

Butacas negras: S/325.00

Universitario vs. Alianza Atlético: historial

Desde el 2005, Universitario y Alianza Atlético se han enfrentado en 46 oportunidades.

Universitario ganó 25 partidos

Alianza Atlético ganó 8 duelos

Empataron 13 partidos

Universitario vs Alianza Atlético: pronóstico y apuestas

Apuestas Universitario Empate Alianza Atlético Betsson 1.38 4.15 8.90 Betano 1.42 4.75 9.25 Bet365 1.38 4.33 9.50 1XBet 1.41 4.40 7.33 CoolBet 1.36 4.40 9.25 DoradoBet 1.42 4.25 9.00

Para las principales casas de apuestas, Universitario es el favorito para llevarse el triunfo.

¿Dónde juegan Universitario vs Alianza Atlético?

El partido entre Universitario y Alianza Atlético se realizará en el Estadio Monumental. Cuenta con un aforo para 80.093 espectadores, es uno de los más grandes de Sudamérica.

Estadio Monumental U Marathon

Universitario vs Alianza Atlético: posible alineación

Universitario: Miguel Vargas (Diego Romero), Aldo Corzo, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, Jesús Castillo, César Inga, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Alex Valera y Edison Flores.

Alianza Atlético: Eder Hermoza, Román Suárez, José Luján, W. Guzmán, R. Gordillo, Franchesco Flores, Stefano Fernandez, Jesús Mendieta, Guillermo Larios, Cristian Penilla y Emir Coronel.