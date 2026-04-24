Liga 1 sufrirá reducción en cupo de extranjeros y posible regreso de la 'Bolsa de Minutos'

El fútbol peruano pronto tendrá un cambio que alterará el rendimiento de todos los planteles de la Liga 1. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sorprendió a todos los hinchas de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y demás equipos de nuestro balompié, al revelar que habrá una reducción en la cantidad de extranjeros con las que podrán contar los equipos nacionales.

Como sabemos, actualmente el reglamento de la FPF indica que en la Primera División del Perú puede haber siete jugadores foráneos por club. Es decir, cada institución puede contratar dicha cantidad de elementos que pertenezcan a otro país, lo que representa una ventaja para los elencos más adinerados que pueden darse el lujo de incorporar futbolistas de élite. Sin embargo, esta norma está a punto de ser modificada.

Cambios en el reglamento de la Liga 1

Según indicó el mismo Agustín Lozano en una breve charla con la prensa local, la Federación Peruana de Fútbol determinó que para la Liga 1 y Liga 2 del 2027 se reduzca el cupo de extranjeros por equipo, aunque esto se irá dando de manera progresiva. Tal decisión afecta inmediatamente a los clubes del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario, por ejemplo, tienen siete futbolistas de diferentes nacionalidades esta temporada. Por lo que en caso se haga oficial esta medida deberán deshacerse de algunos elementos.

Además, existe otra modificación en cuanto al reglamento del balompié nacional, ya que aplicarán una norma similar a la extinta ‘Bolsa de Minutos’, la cual fomentaba que los equipos de todo el Perú utilicen en partidos oficiales a jugadores de sus canteras. “Habrá participación Sub-20 en la Liga 1”, sentenció el presidente de la FPF para sorpresa de todos los hinchas.

Vale indicar que esta regla puede perjudicar a los clubes, ya que quitarán a futbolistas experimentados en encuentros determinantes para darle oportunidad a los más jóvenes. Sin embargo, a quien sí terminará beneficiando es a la selección peruana, porque a largo plazo saldrán nuevas promesas que aporten al combinado que hoy dirige el brasileño Mano Menezes.