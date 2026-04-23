Estadio confirmado para el partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura

Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, durante la semana no se confirmaba en qué estadio iban a disputar el encuentro ambas escuadras. No obstante, el club del norte reveló a través de sus redes sociales en qué recinto jugarán el partido.

¿En qué estadio se jugará el partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Atlético Grau de Piura reveló que el encuentro ante Alianza se jugará en el Estadio Mansiche, ubicado en Trujillo, también conocido como la ‘Ciudad de la eterna primavera’.

El duelo entre ambos clubes está programado para disputarse el domingo 26 de abril de 2026 a las 3.30 p. m. por la jornada 12 del Apertura de la Liga 1.

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se jugará en el Estadio Mansiche

Según la página oficial de Vaope, empresa que vende las entradas del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau, el recinto de La Libertad contará con todas las zonas disponibles.

Precios de las entradas del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por la Liga 1 2026