- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Cienciano
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Defensa y Justicia vs Boca Juniors
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
Estadio confirmado para el partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura
Conoce en qué estadio se jugará el partido entre Alianza Lima ante Atlético Grau por la jornada por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, durante la semana no se confirmaba en qué estadio iban a disputar el encuentro ambas escuadras. No obstante, el club del norte reveló a través de sus redes sociales en qué recinto jugarán el partido.
¿En qué estadio se jugará el partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?
Atlético Grau de Piura reveló que el encuentro ante Alianza se jugará en el Estadio Mansiche, ubicado en Trujillo, también conocido como la ‘Ciudad de la eterna primavera’.
El duelo entre ambos clubes está programado para disputarse el domingo 26 de abril de 2026 a las 3.30 p. m. por la jornada 12 del Apertura de la Liga 1.
El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se jugará en el Estadio Mansiche
Según la página oficial de Vaope, empresa que vende las entradas del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau, el recinto de La Libertad contará con todas las zonas disponibles.
Precios de las entradas del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por la Liga 1 2026
|Sector
|Precio Regular
|Precio CONADIS
|Butaca-Occidente Norte
|164 soles
|-
|Butaca-Occidente Sur
|164 soles
|-
|Occidente Norte
|131 soles
|107 soles
|Occidente Sur
|131 soles
|107 soles
|Oriente
|88 soles
|72 soles
|Popular Sur
|66 soles
|54 soles
|Popular Norte
|66 soles
|54 soles
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90