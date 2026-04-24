Pablo Guede eligió al reemplazo de Renzo Garcés para el duelo entre Alianza Lima vs Atlético Grau

Alianza Lima continúa con sus preparativos para hacerle frente a Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules necesitan ganar para seguir firmes en la pelea por el título y la gran duda está en el reemplazo de Renzo Garcés tras su suspensión. Por ello, Pablo Guede ya eligió al futbolista para ocupar ese vital puesto.

¿Quién reemplazará a Renzo Garcés ante Atlético Grau?

Recientemente se reveló que Renzo Garcés no podrá ser parte de la lista de convocados de Alianza Lima luego de haber sido suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, una dura baja para el esquema de Pablo Guede. Por ello, el técnico ya definió que sea Gianfranco Chávez quien lo reemplace.

La noticia fue revelada por José Varela durante el programa ‘Modo Fútbol’. El periodista deportivo señaló que el exjugador de Sporting Cristal tiene altas posibilidades de ocupar ese lugar en el campo, ya que siempre es una alternativa ante cualquier eventualidad en el equipo.

Gianfranco Chávez ocupará el lugar de Renzo Garcés ante Atlético Grau

"Alta posibilidad de Gianfranco Chávez. Es el soldado de Pablo Guede y cada vez que un central cae, él está ahí”, fue la información que compartió el mencionado comunicador, especializado en tienda blanquiazul.

De esta forma, Chávez será el encargado de comandar la dupla de centrales en compañía de Mateo Antoni. Además, recordemos que el técnico argentino tiene en gran consideración al peruano, al punto que lo hizo jugar como pivote en varios encuentros.

Gianfranco Chávez y su rendimiento en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Gianfranco Chávez ha disputado 10 partidos con camiseta blanquiazul, siendo una pieza esencial en la zaga defensiva de Pablo Guede. De hecho, con él en el campo, los ‘íntimos’ han dejado su valla invicta en tres oportunidades, según indica Sofascore.

Alianza Lima vs Atlético Grau: fecha, día y hora del partido

El duelo entre Alianza Lima vs Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura está programado para disputarse este domingo 26 de abril. Este partido se jugará en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo y dará inicio a las 3:30 p. m. (hora peruana).