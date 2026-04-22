La astronómica cifra que puede ganar Alianza Lima si se concreta la venta de Erick Noriega
Alianza Lima ganará importante suma de dinero si se concreta la venta de Erick Noriega. El jugador peruano es pretendido por destacados clubes.
Gracias a su buen nivel en Gremio, Erick Noriega despertó el interés de destacados clubes. Su representante, Guillermo Zariquiey, confirmó que se reunió con Sporting de Lisboa y diversos equipos europeos. Además, reveló cuánto deben pagar para incorporar al ‘Samurái’ a sus filas. Un monto importante que beneficia a Alianza Lima.
En Sin TV, el representante del jugador de 24 años contó que su representado dejará Gremio por un monto entre 8 o 10 millones de euros. Ahora, Alianza Lima conserva el 20% de su carta pase, por lo que, si se concreta la venta, los blanquiazules recibirán una considerable cifra.
¿Cuánto ganará Alianza Lima por una posible venta de Erick Noriega?
Si un club paga 8 millones de euros por Erick Noriega, Alianza Lima estará ganando un millón seiscientos mil euros. Una considerable cifra que le permitirá a los blanquiazules aumentar sus ingresos económicos.
En el caso de que un equipo ‘rompa el chanchito’ y decida pagar 10 millones de euros por Noriega, Alianza Lima recibirá dos millones de euros. Gremio y los blanquiazules entienden que Noriega es un jugador con gran talento que dará el salto al fútbol europeo.
Los números de Erick Noriega en este 2026
Erick Noriega es un elemento importante en Gremio. El jugador de 24 años disputó en total 19 partidos (en lo que va del 2026). En el Brasileirao estuvo presente en nueve ocasiones, en el Campeonato Gaúcho jugó ocho compromisos. En la Sudamericana tiene 146 minutos. Solo anotó un gol y brindó tres asistencias.
