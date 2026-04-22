Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1

La astronómica cifra que puede ganar Alianza Lima si se concreta la venta de Erick Noriega

Alianza Lima ganará importante suma de dinero si se concreta la venta de Erick Noriega. El jugador peruano es pretendido por destacados clubes.

Jesús Yupanqui
Gracias a su buen nivel en Gremio, Erick Noriega despertó el interés de destacados clubes. Su representante, Guillermo Zariquiey, confirmó que se reunió con Sporting de Lisboa y diversos equipos europeos. Además, reveló cuánto deben pagar para incorporar al ‘Samurái’ a sus filas. Un monto importante que beneficia a Alianza Lima.

Alianza Lima sufre su primera baja confirmada para partido ante Atlético Grau por Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima sufre su primera baja confirmada para partido ante Atlético Grau por Liga 1

En Sin TV, el representante del jugador de 24 años contó que su representado dejará Gremio por un monto entre 8 o 10 millones de euros. Ahora, Alianza Lima conserva el 20% de su carta pase, por lo que, si se concreta la venta, los blanquiazules recibirán una considerable cifra.

¿Cuánto ganará Alianza Lima por una posible venta de Erick Noriega?

Si un club paga 8 millones de euros por Erick Noriega, Alianza Lima estará ganando un millón seiscientos mil euros. Una considerable cifra que le permitirá a los blanquiazules aumentar sus ingresos económicos.

En el caso de que un equipo ‘rompa el chanchito’ y decida pagar 10 millones de euros por Noriega, Alianza Lima recibirá dos millones de euros. Gremio y los blanquiazules entienden que Noriega es un jugador con gran talento que dará el salto al fútbol europeo.

Los números de Erick Noriega en este 2026

Erick Noriega es un elemento importante en Gremio. El jugador de 24 años disputó en total 19 partidos (en lo que va del 2026). En el Brasileirao estuvo presente en nueve ocasiones, en el Campeonato Gaúcho jugó ocho compromisos. En la Sudamericana tiene 146 minutos. Solo anotó un gol y brindó tres asistencias.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Universitario presentó a su entrenador para lograr el título del 2026

  2. Alineación Universitario vs Deportivo Garcilaso: el 11 confirmado de Jorge Araujo en su debut

  3. Sporting Cristal sufrió una dolorosa goleada ante Atlético Grau en Piura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

