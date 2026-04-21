Federico Girotti dejó el Perú y se reunió con presidente de mítico club argentino: "Regresar al club"

Alianza Lima es uno de los clubes que viene peleando jornada a jornada el título del Torneo Apertura 2026. Bajo la dirección de Pablo Guede, se han tomado severas decisiones con jugadores en base a su rendimiento en el plantel, siendo uno de los más sorpresivos el de Federico Girotti, quien teniendo pasado en River Plate no ha podido tener la continuidad deseada en el esquema victoriano.

De hecho, ahora el atacante de 26 años se encuentra fuera de las convocatorias de Alianza Lima por una lesión al hombro, pero desde Argentina han sorprendido con una información que conlleva a un suceso entre el delantero y un importante club de dicho país para ver la posibilidad de un retorno.

Federico Girotti dejó el Perú y se reunió con club argentino

Según reportó el periodista Luca Bonafina de Diario Olé de Argentina, el pasado lunes 20 de abril Federico Girotti se hizo presente en el Estadio Nuevo Gasómetro para ver el cotejo entre San Lorenzo vs Vélez Sarsfield por la Liga Profesional. Este cotejo quedó igualado sin goles, y luego de este choque hubo una reunión entre el actual delantero de Alianza Lima con dos directivos del 'Ciclón'.

Se indica que Girotti estuvo con Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo, así como con Pablo Barrientos que se desempeña como presidente de fútbol profesional para el proyecto deportivo del mismo club. Lo expuesto por el delantero de 26 años fue tentar la posibilidad de regresar próximamente.

"Federico Girotti estuvo presente en el Nuevo Gasómetro para ver el partido de San Lorenzo. Luego del encuentro, tuvo una reunión con Pablo Barrientos y Sergio Costantino. Allí, el delantero mencionó su intención de querer regresar al club en un futuro cercano…", informó el periodista argentino.

Periodista de Diario Olé informó sobre Federico Girotti en San Lorenzo. Foto: X Luca Bonafina.

Como se conoce, Federico Girotti tuvo la oportunidad de defender los colores de San Lorenzo de Almagro, así como en otros equipos de nivel en la Liga Profesional. Ahora, se presumen que la idea del atacante es cambiar de aires luego de su etapa con Alianza Lima.

¿En qué clubes jugó Federico Girotti?

River Plate

Talleres

San Lorenzo

Alianza Lima

¿Cuándo termina el contrato de Federico Girotti con Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028. El cuadro blanquiazul desembolsó fuerte suma de dinero por el pase del jugador y esperan que con el pasar del tiempo se consolide como pieza clave en el elenco 'íntimo'.