0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Apertura 2026 tras goleada de Alianza Lima

Alianza Lima - Atlético Grau por la Liga 1: fecha, hora y dónde ver partido del Apertura

Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha número 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido.

Francisco Esteves
Alianza Lima - Atlético Grau por la Liga 1.
Alianza Lima - Atlético Grau por la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Tras haber humillado a Cusco FC por 8-0 en Matute, ahora Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha número 12 del Torneo Apertura 2026. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante compromiso del fútbol peruano.

Alianza Lima consigue el 7-0 a Cusco FC.

PUEDES VER: ¡Locura en Matute! Paolo Guerrero, Castillo y Cantero marcan el 7-0 de Alianza Lima en la Liga 1

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau por la Liga 1 2026 se jugará el próximo domingo 26 de abril en el Estadio Miguel Grau de Piura. Esto según la programación oficial publicada por el torneo nacional en sus redes sociales.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.30 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 17.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau en Piura, al igual que todos los partidos de la Liga 1 2026, será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

¿En qué estadio juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau, ubicado en Castilla, distrito de la provincia de Piura situada en el departamento de Piura al norte de Perú. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 25,500 hinchas en sus tribunas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima ganó 7-1 a fuerte rival y desató la algarabía de los hinchas blanquiazules

  2. ¡Show en Matute! Alianza Lima humilló 8-0 a Cusco FC y es nuevo líder del Torneo Apertura 2026

  3. Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedó la clasificación tras goleada de Alianza Lima

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano