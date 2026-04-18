Alianza Lima - Atlético Grau por la Liga 1: fecha, hora y dónde ver partido del Apertura

Tras haber humillado a Cusco FC por 8-0 en Matute, ahora Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha número 12 del Torneo Apertura 2026. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante compromiso del fútbol peruano.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau por la Liga 1 2026 se jugará el próximo domingo 26 de abril en el Estadio Miguel Grau de Piura. Esto según la programación oficial publicada por el torneo nacional en sus redes sociales.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas

Bolivia y Venezuela: 16.30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 17.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau en Piura, al igual que todos los partidos de la Liga 1 2026, será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

¿En qué estadio juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau, ubicado en Castilla, distrito de la provincia de Piura situada en el departamento de Piura al norte de Perú. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 25,500 hinchas en sus tribunas.