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Alianza Lima publicó fuerte mensaje tras perder la primera final ante San Martín: "La historia aún..."

¿En peligro el tricampeonato? Alianza Lima no pudo ante San Martín y cayó 3-0 en la primera final, por lo que tendrá que forzar un extragame.

    Gary Huaman
    Alianza Lima perdió la primera final de la Liga Peruana de Vóley ante la San Martín.
    Alianza Lima perdió la primera final de la Liga Peruana de Vóley ante la San Martín. | Foto: Alianza Lima
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    Alianza Lima sufrió una dura derrota ante San Martín y cayó 3-0 por la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las íntimas llegaron a esta instancia como las grandes favoritas para quedarse con la victoria, pero fueron superadas ampliamente por las santas y ahora deberán ganar el siguiente duelo para forzar un extragame; de lo contrario, se quedarán con las chances de levantar su tercer título consecutivo.

    Paola Rivera fue pieza clave en la victoria de San Martín sobre Alianza Lima.

    PUEDES VER: Paola Rivera reveló la clave para ganarle a Alianza Lima la final de ida: "Hoy salimos..."

    Al día siguiente del partido, a través de su cuenta de Instagram, Alianza Lima publicó un fuerte mensaje que emocionó a todos sus hinchas de cara a la siguiente final: primero tenemos una imagen de todas las voleibolistas abrazadas con el texto “La historia aún no termina. ¡Arriba Alianza toda la vida!”.

    Mientras que en el encabezado, las íntimas pusieron: “Jugamos por este escudo. Somos equipo en cada punto. Tenemos la fuerza para levantarnos. Y una hinchada que nunca nos deja de alentar. Siempre unidos, firmes y con el corazón listo para luchar. Somos Alianza Lima”.

    Alianza Lima publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

    Alianza Lima publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

    Como era de esperarse, los hinchas se emocionaron por el mensaje y empezaron a dejar mensajes de aliento para las jugadoras: “De este barco no me baja nadie”, “Siempre con ustedes, siempre a luchar que esto aún no acaba”, “Nadie se ha bajado del barco”, “Estoy segura de que el domingo saldrán con todo a defender la camiseta”, “Toda la vida por estos colores”, “Chicas a sacudirse, poner la frente en alto y salir a luchar como siempre lo hacen”.

    ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

    La segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín está programada para el próximo domingo 26 de abril.

    ¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

    El enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley está fijado para las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador.

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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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