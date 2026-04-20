Alianza Lima publicó fuerte mensaje tras perder la primera final ante San Martín: "La historia aún..."

Alianza Lima sufrió una dura derrota ante San Martín y cayó 3-0 por la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las íntimas llegaron a esta instancia como las grandes favoritas para quedarse con la victoria, pero fueron superadas ampliamente por las santas y ahora deberán ganar el siguiente duelo para forzar un extragame; de lo contrario, se quedarán con las chances de levantar su tercer título consecutivo.

Al día siguiente del partido, a través de su cuenta de Instagram, Alianza Lima publicó un fuerte mensaje que emocionó a todos sus hinchas de cara a la siguiente final: primero tenemos una imagen de todas las voleibolistas abrazadas con el texto “La historia aún no termina. ¡Arriba Alianza toda la vida!”.

Mientras que en el encabezado, las íntimas pusieron: “Jugamos por este escudo. Somos equipo en cada punto. Tenemos la fuerza para levantarnos. Y una hinchada que nunca nos deja de alentar. Siempre unidos, firmes y con el corazón listo para luchar. Somos Alianza Lima”.

Alianza Lima publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Como era de esperarse, los hinchas se emocionaron por el mensaje y empezaron a dejar mensajes de aliento para las jugadoras: “De este barco no me baja nadie”, “Siempre con ustedes, siempre a luchar que esto aún no acaba”, “Nadie se ha bajado del barco”, “Estoy segura de que el domingo saldrán con todo a defender la camiseta”, “Toda la vida por estos colores”, “Chicas a sacudirse, poner la frente en alto y salir a luchar como siempre lo hacen”.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

La segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín está programada para el próximo domingo 26 de abril.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?