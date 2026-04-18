Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: fecha, hora y canal de la final de ida de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO se enfrentarán por la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Polideportivo de Villa El Salvador. Encuentro que marcará un hito en este deporte nacional, pues tanto íntimas como santas tienen cinco títulos. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, hora y canal de transmisión de uno de los encuentros más atractivos.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

La final de ida de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín se llevará a cabo este domingo 19 de abril.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

El duelo entre Alianza Lima vs San Martín por la ida de la final de la Liga Peruana de Vóley está pactado para que empiece a partir de las 5.00 p. m.

Alianza Lima y San Martín se enfrentan por la final de ida.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión del Alianza Lima vs San Martín por la final de ida de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 02 y 702 en HD) y su plataforma de streaming Latina TV GO.

¿Cómo llegan Alianza Lima vs San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán una de las finales más 'picantes' de los últimos años, pues ambos conjuntos llegan en un buen momento y con ganas de revancha.

Las íntimas llegaron a esta instancia tras superar por a Deportivo Géminis en ambos partidos, mientras que las santas tuvieron que exigirse más de la cuenta en el extragame para eliminar a Universitario de Deportes.

Este será el quinto enfrentamiento entre Alianza Lima y la Universidad San Martín, pues se han visto dos veces por la Liga Peruana de Vóley y otros dos por el Sudamericano de Vóley, con un saldo positivo para las blanquiazules por 3 victorias y una para las santas.

Alianza Lima vs San Martín: últimos enfrentamientos

San Martín 1-3 Alianza Lima | Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima 3-1 San Martín | Sudamericano de Vóley 2026

San Martín 2-3 Alianza Lima | Liga Peruana de Vóley 2025-26

Alianza Lima 1-3 San Martín | Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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