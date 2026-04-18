Universitario vs. Géminis por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley: cuándo es, hora y dónde ver

Luego del emocionante partido de ida entre Universitario vs Géminis, ahora toca poner la mirada en el choque de vuelta que se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las ‘Pumas‘ tienen un pie y medio en el podio luego de vencer 3-0 a su rival en el compromiso de vuelta, ¿habrá chance de extragame?

¿Cuándo juega Universitario vs. Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley?

El partido de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario vs Géminis se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario vs. Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley?

Este partido entre Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley inicia a partir de las 19.00 horas locales (00.00 horas GMT) para el gusto de los aficionados. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países:

México: 18.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19.00 horas

Venezuela, Bolivia: 20.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21.00 horas

Universitario y Géminis quieren su lugar en el podio en esta Liga Peruana de Vóley.

¿Dónde ver Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión EN VIVO del partido por el tercer lugar entre Universitario contra Géminis estará a cargo de Latina TV (canal 2). Además, en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y la página web de la FPV.

¿Cómo ver Latina EN VIVO, partido Universitario vs Géminis?

Puedes sintonizar la señal en vivo de Latina a través de la página web del canal nacional. Disfrutas del contenido a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.