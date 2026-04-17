Universitario enfrentará a Géminis por la definición del tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, ida. El partido se realizará este sábado 18 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, a las 7.00 p. m. (de Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido EN VIVO por Latina TV (canal 2).

Tras una emocionante llave contra San Martín (se fueron al extra game), Universitario quiere cobrarse su revancha para lograr por primera vez en su historia el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘Pumas’ se quedaron a dos puntos de llevarse el quinto set y, por ende, el boleto a la final.

Sin embargo, la ‘U’ no pudo definir el partido y le permitió a la San Martín remontar, logrando el triunfo. La derrota fue un duro golpe para Universitario, que se preparó para disputar el título y regalar a sus hinchas una alegría.

Para el duelo ante Géminis, la ‘U’ no contará con Angelica Bustamante, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y meniscopatía en la misma articulación.

Universitario Vóley informó que Angelica Bustamante sufrió una lesión

Géminis, por su parte, perdió en las semifinales con Alianza Lima. Si bien logró superar en un set a las bicampeonas (tanto en la ida como en la vuelta perdió 3-1), no pudo encontrar el camino para llevarse el triunfo.

Las dirigidas por Natalia Málaga quieren cerrar la temporada con un triunfo. Kiara Vicente habló sobre lo que será el compromiso ante las ‘Pumas’ y aseguró que van a dejar todo en el campo por el triunfo.

Géminis quiere el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Va a ser un partido duro. Ellas vienen jugando muy bien, nosotras también, así que será bastante parejo. Estamos entrenando para dar el 200%. No rendirse pese a los errores será clave. Ya no hay favoritos, todo depende de cómo se afronte el partido”, expresó la voleibolista.

¿Cuándo juega Universitario vs. Géminis vóley?

Universitario y Géminis juegan por la ida del tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley el sábado 18 de abril. La vuelta se realizará el 24 de abril. Si hay un extra game, se realizará el miércoles 29 de abril.

¿A qué hora juega Universitario vs. Géminis vóley?

Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Géminis?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina (canal 2), la cuenta de Facebook del campeonato y la página de FPV.

Universitario vs. Géminis vóley: entradas

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

Universitario vs. Géminis: Pronóstico y apuestas

Apuestas Universitario Géminis Betsson 1.24 3.45 1XBET 1.25 3.40

Para las casas de apuestas, la ‘U’ es el favorito en llevarse el triunfo.