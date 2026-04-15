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Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios y dónde comprar para la final de la Liga Peruana de Vóley

¡Atención, voleylovers! Este jueves 16 se pondrán a la venta las entradas para la primera final entre Alianza Lima vs San Martín.

    Gary Huaman
    Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán por la final de la Liga Peruana de Vóley.
    Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán por la final de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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    Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán un partidazo por la gran final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Polideportivo de Villa El Salvador. Las íntimas llegaron a esta instancia tras superar a Deportivo Géminis, mientras que las santas superaron a Universitario en un extragame.

    En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de las entradas que se pondrán a la venta para la final de ida entre Alianza Lima y la Universidad San Martín.

    Kiara Montes sonó como posible refuerzo para Universitario de Deportes.

    PUEDES VER: ¿Kiara Montes a Universitario? Revelan el futuro de la figura de Regatas Lima: "Terminaba su..."

    ¿Cuándo salen las entradas de la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín?

    Las entradas de la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín saldrán este jueves 16 de abril a partir de las 12.00 p. m.

    Entradas Alianza Lima vs San Martín: ¿cuánto cuestan los boletos de la final de la Liga Peruana de Vóley?

    • Norte: 30 soles
    • Sur: 30 soles
    • Oriente: 40 soles
    • Occidente: 50 soles
    • General: 20 soles.
    Precio de las entradas para la final.

    Precio de las entradas para la final.

    ¿Dónde comprar las entradas de la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín?

    Si deseas comprar las entradas para la final entre Alianza Lima vs San Martín, entonces deberás acceder a la plataforma de Joinnus.

    ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

    La primera final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín se llevará a cabo este domingo 19 de abril a partir de las 5.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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