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Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios y dónde comprar para la final de la Liga Peruana de Vóley
¡Atención, voleylovers! Este jueves 16 se pondrán a la venta las entradas para la primera final entre Alianza Lima vs San Martín.
Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán un partidazo por la gran final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Polideportivo de Villa El Salvador. Las íntimas llegaron a esta instancia tras superar a Deportivo Géminis, mientras que las santas superaron a Universitario en un extragame.
En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de las entradas que se pondrán a la venta para la final de ida entre Alianza Lima y la Universidad San Martín.
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¿Cuándo salen las entradas de la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín?
Las entradas de la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín saldrán este jueves 16 de abril a partir de las 12.00 p. m.
Entradas Alianza Lima vs San Martín: ¿cuánto cuestan los boletos de la final de la Liga Peruana de Vóley?
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles
- General: 20 soles.
Precio de las entradas para la final.
¿Dónde comprar las entradas de la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín?
Si deseas comprar las entradas para la final entre Alianza Lima vs San Martín, entonces deberás acceder a la plataforma de Joinnus.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?
La primera final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín se llevará a cabo este domingo 19 de abril a partir de las 5.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.
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