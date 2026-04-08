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Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y dónde ver
Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en la final de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todos los detalles de este emocionante partido.
Alianza Lima y San Martín son los finalistas de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro blanquiazul quiere el tricampeonato, mientras las ‘Santas’ buscan tocar la gloria. Un duelo de pronóstico reservado que promete ser de infarto.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín la final de la Liga Peruana de Vóley?
A falta de confirmación de la FPV, la gran final de la Liga Peruana de Vóley se realizará el domingo 19 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín la final de la Liga Peruana de Vóley?
La Liga Peruana de Vóley aún no anunció la programación de la final. El partido se podría realizar a las 3.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín por la gran final de la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión de la gran final entre Alianza Lima contra la San Martín estará a cargo de Latina TV (canal 2). Además, en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y la página web de la FPV
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