Felipe Vizeu revela la postura del plantel de Sporting Cristal tras malos resultados: "Estamos..."
Previo al duelo contra Junior, Felipe Vizeu dio a conocer el sentir de Sporting Cristal, hablando también sobre el hincha rimense, quien les exige más.
Sporting Cristal se prepara para lo que será su enfrentamiento contra Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. Sin embargo, los rimenses no llegan con el mejor ánimo para este encuentro tras una serie de malos resultados en la Liga 1, por lo que esta será una gran oportunidad para levantarse anímicamente, y así lo sabe su delantero Felipe Vizeu.
En conversación con los medios, el brasileño habló sobre el sentir de la hinchada celeste, pues Cristal, al ser un equipo grande, debería conseguir los mejores resultados posibles. No obstante, en esta temporada no ha sido así, sobre todo en el torneo local.
El jugador de 29 años dejó en claro que, al igual que la hinchada, ellos como equipo también se sienten molestos, pero harán todo lo posible por revertir la situación.
“Sabemos que la hinchada está así, porque por los momentos que están pasando. Cristal es un club grande y, claro, todos tienen que estar así, molestos. Y quiero que la hinchada sienta eso de nosotros, que sepa que también nosotros estamos molestos, que no estamos contentos con la situación que estamos viviendo, que estamos pasando, pero estamos listos y preparados para sacarla adelante, para cambiar toda esta situación que estamos viviendo ahora”, empezó diciendo.
También reconoció que este partido ante Junior es una gran oportunidad para seguir en la competición internacional, dejando en claro que tienen la posibilidad de lograr la hazaña en la Libertadores.
“Pero, como dije, ahora estamos en la Copa, tenemos que ganar sí o sí, porque es una competencia también de extrema importancia para nosotros y tenemos grandes chances ahí de poder ganar este partido y llegar también al último partido con chances”, finalizó el brasileño.
Video: Jordy Flores
¿Cuándo es el partido entre Sporting Cristal vs Junior?
Sporting Cristal enfrentará a Junior por la Copa Libertadores este miércoles 20 de mayo, encuentro que se podrá seguir desde las 9.00 p. m. (hora peruana). La transmisión se podrá ver por ESPN y vía streaming en Disney+.
