Melgarejo dejó polémica declaración sobre victoria de Alianza Lima en Cusco: "Está todo armado"

En un partido que prácticamente decidió el Torneo Apertura, y con el estadio Garcilaso de la Vega abarrotado, Alianza Lima se impuso por 1-0 a Cienciano, equipo que tuvo que jugar desde los 30 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Renzo Salazar. Horacio Melgarejo, entrenador del cuadro cusqueño, dejó un potente mensaje y criticó el arbitraje de Edwin Ordóñez.

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Para el técnico argentino, la tarjeta roja a su futbolista fue correcta, pero también considera que Luis Advíncula debió irse del terreno de juego por impactar con el codo a Carlos Garcés.

"El primer día después del partido y al día siguiente después del entrenamiento, se notaban que los chicos estana dolidos, porque once contra once hubiera sido otra cosa. Estuvo bien la expulsión de Renzo, fue una jugada accidental, pero sabemos también que Alianza tendría que haberse quedado con uno menos por el codazo de Advíncula”, declaró el estratega.

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Asimismo, más allá de la molestia por lo que consideró un mal arbitraje, Melgarejo dejó entrever que el campeonato está arreglado para que Alianza Lima sea campeón. "Sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos y al final, esto está todo armado", agregó el entrenador del Papá de América.

Tras quedar matemáticamente sin chances de pelear por el primer campeonato de la Liga 1, Cienciano ahora se concentra en la Copa Sudamericana, torneo en el que está puntero en el Grupo B y este jueves 21 de mayo medirá fuerzas ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte.