¡Fin de una era! Pep Guardiola se va del Manchester City tras 10 años y ya tiene reemplazo

El Manchester City se prepara para el fin de una era dorada que parecía eterna. La noticia paraliza al fútbol mundial y toca el corazón de miles de aficionados que jamás quisieron imaginar este día: Pep Guardiola dejará el club al culminar la campaña 2025-26. Tras 10 años de gloria, títulos inolvidables y un estilo de juego que cambió la historia de la institución, el ciclo más exitoso del banquillo 'ciudadano' llega a su conclusión definitiva.

La primicia del adiós definitivo ha sido adelantada por el periodista especializado en el mercado internacional Fabrizio Romano, quien confirmó a través de su cuenta de X que el técnico catalán ya comunicó su decisión de manera oficial a la directiva.

Pep Guardiola dejará el Manchester City

Según los reportes, la decisión está totalmente cerrada y las partes implicadas ya trabajan en los detalles del comunicado oficial que se emitirá en las próximas horas. Este anuncio permitirá que el estratega catalán tenga una despedida planificada ante los aficionados en el Etihad Stadium antes de que se concrete su salida en el verano.

Ante la salida de Guardiola, la dirección deportiva del Manchester City ha definido un único nombre para asumir el banquillo del primer equipo: Enzo Maresca. El técnico italiano, quien ya formó parte de la estructura del club como entrenador del equipo filial y como asistente técnico del propio Pep, es el elegido para liderar el nuevo proyecto deportivo.

La elección de Maresca responde al conocimiento directo que tiene sobre la metodología de trabajo del club y a su propuesta futbolística, alineada con la identidad que se ha consolidado en Manchester durante la última década. La directiva busca, de este modo, garantizar la continuidad del estilo de juego que ha caracterizado al equipo en los últimos años.

Con los términos de la salida de Guardiola acordados y el nombre de su sucesor definido de forma unánime, el Manchester City prepara la logística para encarar los meses restantes de competencia. Los detalles contractuales del nuevo cuerpo técnico y el cronograma de la transición institucional se darán a conocer una vez que la institución publique los comunicados correspondientes.

Títulos de Pep Guardiola en el Manchester City

Durante su histórica etapa en el banquillo del Manchester City, Pep Guardiola ha conquistado un total de 20 títulos oficiales, con lo que transformó por completo la vitrina de la institución. Su palmarés con el conjunto ciudadano incluye 6 títulos de Premier League, 1 UEFA Champions League, 3 FA Cup, 5 EFL Cup (Carabao Cup), 3 FA Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes de la FIFA. Estas cifras lo consolidan de forma indiscutible como el director técnico más laureado y exitoso en la historia del club.