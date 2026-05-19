¡Histórico! Ignacio Buse venció a Flavio Cobolli, número12 del mundo, por el ATP de Hamburgo

El tenis peruano vive un momento dulce en suelo europeo. En la mítica cancha central del Am Rothenbaum, Ignacio Buse firmó este martes la victoria más importante de su carrera profesional al tumbar en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo al italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0. El europeo no solo ostentaba la condición de ser el actual número 12 del mundo y el cuarto cabeza de serie del torneo, sino que también llegaba a territorio teutón con la presión extra de defender la corona conseguida el año pasado.

'Nacho', quien logró meterse al cuadro principal tras batallar y superar con éxito la siempre complicada fase de clasificación previa, no se dejó intimidar por los pergaminos de su rival y saltó a la arcilla con una agresividad demoledora. El peruano descifró muy rápido el servicio del italiano, firmando dos quiebres letales que le permitieron dominar el ritmo del encuentro y cerrar el primer parcial con un contundente 6-2 en el marcador, dejando completamente sin respuestas al gran favorito de la tarde.

Para la segunda manga, Cobolli intentó reaccionar ajustando sus tiros desde el fondo de la cancha, lo que equiparó las acciones y regaló un trámite sumamente parejo donde ambos mantuvieron sus saques sin dar tregua. Sin embargo, la madurez mental y la paciencia de Buse relucieron en el momento más caliente de la jornada: cuando el tablero marcaba un tenso 5-5, el raquetista nacional aceleró las devoluciones para quebrar el servicio del europeo y ponerse en bandeja la oportunidad de cerrar el partido.

Lejos de acusar los nervios por la magnitud del escenario, el juvenil peruano de 21 años se mostró implacable con su propio servicio para sentenciar el definitivo 7-5. Tras una hora y 31 minutos de un juego de altísimo nivel, 'Nacho' alzó los brazos en señal de victoria, consolidando un triunfo histórico que no solo rompe los pronósticos en el circuito, sino que además lo impulsa con fuerza hacia el ansiado Top 50 del ranking mundial de la ATP.

Con este boleto sellado a los octavos de final del tradicional certamen alemán, la delegación nacional asegura su presencia en la siguiente instancia de la competencia. En dicha fase, el jugador peruano buscará estirar su gran racha sobre polvo de ladrillo cuando se mida ante el checo Jakub Mensik, quien viene con el envión anímico alto tras dejar en el camino en su debut al exigente jugador local Jan-Lennard Struff.