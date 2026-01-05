0

¡Enorme, Nacho! Ignacio Buse ingresó al TOP 100 del ranking mundial de Tenis

Después de más de tres años sin representantes en el TOP 100 del ranking ATP, el 'Colorado' hace historia con Perú.

    Fabian Vega
    Ignacio Buse ingresó al TOP 100 del ranking ATP
    Ignacio Buse ingresó al TOP 100 del ranking ATP
    COMPARTIR

    Es un día histórico para el tenis peruano, después de más de tres años volvemos a tener a un peruano en el prestigioso ranking ATP. Ignacio Buse, de 21 años, ahora está entre los 100 mejores tenistas del mundo. Si bien se encuentra lesionado, algunas bajas de algunos jugadores lo llevó a escalar dos posiciones para ser el número 100. Ahora se tiene que preparar para una dura temporada.

    Perú jugará ante Alemania por importante torneo internacional.

    PUEDES VER: ¡Sorpresa! Perú se enfrentará a Alemania en el 2026: fecha, hora y dónde se juega

    Su gran temporada 2025, con dos títulos incluidos, fue clave para lograr este objetivo que tenía trazado desde hace mucho. Primero, en junio, se coronó en el Challenger 100 de Heilbronn (Alemania). Luego, en septiembre, ganó el Challenger 125 de Sevilla (España), victorias que le otorgaron los puntos necesarios para escalar desde el puesto 200 hasta la puerta del Top 100.

    Ignacio ingresa al TOP 100 del ranking ATP | Vía Tenis al Máximo

    Ignacio ingresa al TOP 100 del ranking ATP | Vía Tenis al Máximo

    El último peruano TOP 100

    La última vez que en peruano ingresó en el TOP 100 del ranking mundial de tenis fue Juan Pablo Varillas, esto sucedió en 2022. Lo mejor se daría en 2023. Tras una destacable participación en Roland Garros, 'Juan Pi' se colocó en el TOP 60 del ranking. Si bien ahora se encuentra lejos de su mejor versión, puede estar tranquilo porque Buse ya puso la bandera del Perú de regreso entre las 100 mejores.

    ¿Buse jugará el Australian Open?

    El tenista peruano sufrió una lesión en el pie derecho que lo ha llevado a perderse gran parte de su pretemporada con miras al primer Grand Slam del año que se jugará en Australia. El torneo empezará el 18 de enero y la única forma de jugarlo es clasificar de manera directa, ahora espera la baja de cuatro tenistas para tener la posibilidad. Ahora verá el tema de su lesión.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Lo más visto

    1. Figura de Alianza Lima descartó jugar por la selección peruana: "Ya dije que no"

    2. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: Resultados y equipos clasificados a la Fase 2

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano