¡Enorme, Nacho! Ignacio Buse ingresó al TOP 100 del ranking mundial de Tenis

Es un día histórico para el tenis peruano, después de más de tres años volvemos a tener a un peruano en el prestigioso ranking ATP. Ignacio Buse, de 21 años, ahora está entre los 100 mejores tenistas del mundo. Si bien se encuentra lesionado, algunas bajas de algunos jugadores lo llevó a escalar dos posiciones para ser el número 100. Ahora se tiene que preparar para una dura temporada.

Su gran temporada 2025, con dos títulos incluidos, fue clave para lograr este objetivo que tenía trazado desde hace mucho. Primero, en junio, se coronó en el Challenger 100 de Heilbronn (Alemania). Luego, en septiembre, ganó el Challenger 125 de Sevilla (España), victorias que le otorgaron los puntos necesarios para escalar desde el puesto 200 hasta la puerta del Top 100.

Ignacio ingresa al TOP 100 del ranking ATP | Vía Tenis al Máximo

El último peruano TOP 100

La última vez que en peruano ingresó en el TOP 100 del ranking mundial de tenis fue Juan Pablo Varillas, esto sucedió en 2022. Lo mejor se daría en 2023. Tras una destacable participación en Roland Garros, 'Juan Pi' se colocó en el TOP 60 del ranking. Si bien ahora se encuentra lejos de su mejor versión, puede estar tranquilo porque Buse ya puso la bandera del Perú de regreso entre las 100 mejores.

¿Buse jugará el Australian Open?

El tenista peruano sufrió una lesión en el pie derecho que lo ha llevado a perderse gran parte de su pretemporada con miras al primer Grand Slam del año que se jugará en Australia. El torneo empezará el 18 de enero y la única forma de jugarlo es clasificar de manera directa, ahora espera la baja de cuatro tenistas para tener la posibilidad. Ahora verá el tema de su lesión.