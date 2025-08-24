El peruano Ignacio Buse no logró avanzar a la segunda ronda en su debut al US Open, pero deslumbró con elogios y aplausos

El peruano Ignacio Buse debutó en el Abierto de Estados Unidos de Tenis (US Open) frente al número 6 del mundo, Ben Shelton. Pese a la derrota de tres sets, el tenista nacional dejó una destacada actuación que no pasó desapercibida para los medios internacionales, donde fue elogiado como un digno rival capaz de incomodar al favorito.

Ignacio Buse fue elogiado en su debut al US Open

Ignacio Buse consiguió su clasificación al US Open, uno de los torneos de Grand Slam, mediante la fase de qualificación, es decir, previas, donde se ubicó entre los 16 mejores de 128 participantes. Por primera vez en su carrera, el peruano disputó la primera ronda en el cuadro principal enfrentándose a Ben Shelton en un duelo que se extendió por aproximadamente 2 horas y 7 minutos.

Con el marcador final de 6-3, 6-2 y 6-4 a favor del estadounidense, el deportista sudamericano quedó eliminado y puso fin a su camino en el certamen de manera prematura. No obstante, su presentación dejó huella: en varios pasajes complicó a su rival, y demostró que el tenis peruano tiene un nuevo referente en ascenso. Su versatilidad, constancia y entrega fueron motivo de orgullo para todo el país, que recibió comentarios positivos.

Uno de los ejemplos es que la misma organización publicó en su cuenta oficial una jugada de Buse con el mensaje de ¡Haz una reverencia, Inacio Buse! con el emoji de la bandera bicolor. Asimismo, los comentaristas de ESPN resaltando el protagonismo. "Shelton está doblegando al debutante Buse, que lo hizo bien. Sabe que puede competir, pertenece a este nivel. Fue su debut en un ‘major… Buse hizo un buen partido. Es difícil enfrentar a un jugador como Shelton, independientemente de su categoría", comentaron las periodistas en la transmisión.

Otros peruanos que participaron en el US Open

Ignacio Buse se convirtió en el cuarto peruano en participar en el US Open,tras conseguir su pase al torneo dos aos después de la participación de Juan Pablo Varillas, quien en 2023 alcanzó la segunda ronda. El primer tenista en representar al Perú en uno de los cuatro Grand Slam fue Jaime Yzaga, histórico deportista que llegó hasta cuartos de final en 1994. En la categoría femenina, Pilar Vásquez también dejó huella al avanzar hasta la cuarta ronda en 1983.