0

Resultados de Powerball hoy, lunes 5 de enero de 2026: sorteo completo EN VIVO y números ganadores del jackpot

Desde las 10:59 p.m. hora ET iniciará una nueva edición del sorteo Powerball del lunes 5 de enero de 2026. Mira aquí todos los números ganadores de la lotería de EE. UU.

Joel Dávila
Powerball es la lotería más grande de los Estados Unidos.
Powerball es la lotería más grande de los Estados Unidos. | Foto: AP Photo/George Walker IV
COMPARTIR

Te damos la bienvenida a la una nueva jornada para el sorteo Powerball, una de las loterías más importantes en los Estados Unidos, y en esta jornada del lunes 5 de enero de 2026 tendremos un enorme pozo en el premio mayor para aquél afortunado que se consagre como el ganador y si quieres enterarte de todos los detalles del mismo, solo debes estar al pendiente de esta nota que trae para ti el diario Líbero.

Resultados del Powerball

PUEDES VER: Resultados de Powerball del 3 enero 2026: mira los números ganadores del premio mayor del jackpot

¿Cuál es el premio mayor del Powerball del lunes 5 de enero de 2026?

El premio mayor del Powerball del lunes 5 de enero de 2026 tiene un pozo cumulado de US$86 millones de dólares.

¿Cuándo y a qué hora empieza Powerball?

Powerball tiene tres ediciones durante la semana, las cuales se llevan a cabos todos los lunes, miércoles y sábados, iniciando siempre a las 10:59 p.m. (hora del Este - ET), pero en el otras zonas de los Estados Unidos inicia en estos horarios:

  • Central: 9:59 p.m.
  • Mountain: 8:59 p.m.
  • Pacífico: 7:59 p.m.
Powerball

Este es el premio mayor del Powerball para el lunes 5 de enero de 2026.

¿Dónde ver el sorteo Powerball?

El sorteo Powerball se celebra en el estudio de la Lotería en Florida en Tallahassee todos los lunes, miércoles y sábado, y puedes revisar sus resultados a través del sitio oficial de Powerball, así como plataformas en línea, pero también por medio del diario Líbero.

¿Cómo se juegan y cuánto cuesta Powerball?

Puedes elegir 5 números del 1 al 69 con bolas blancas, pero también puede elegir 1 número del 1 al 26 con la Powerball roja. Recuerda que cada boleto de la lotería cuesta US$2 dólares por jugada.

¿Cuáles son los premios que da Powerball?

El premio mayor o jackpot se gana cuando coinciden 5 números blancas y la Powerball roja. Si eres el afortunado ganador, puedes reclamar el premio en 2 modalidades: en 30 pagos durante 29 años (cada uno más grandes que el anterior); o el pago en efectivo, pero con un monto menor.

También hay premios secundarios con 9 formas para ganarlos. Tienen diferentes niveles de premios si aciertas menos números o solo algunos combinados. Los premios crecen si escoges Power Play.

¿Qué premios paga el Powerball?

  • 5 números + Powerball: bolsa acumulada
  • 5 números: $1,000,000
  • 4 números + Powerball: $50,000
  • 4 números: $100
  • 3 números + Powerball: $100
  • 3 números: $7
  • 2 números + Powerball: $7
  • 1 número + Powerball: $4
  • Número Powerball: $2 "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. ALARMANTE NOTICIA que desfavorece a ciertos inmigrantes: medida de Trump amplía DEPORTACIONES por nuevo criterio

  2. ALERTA inmigrantes en EE. UU.: juez federal de este estado rechaza órdenes de Trump y restablece TPS para estas personas

  3. PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: la lista de estados con leyes en contra este 2026 y mayores restricciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano