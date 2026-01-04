- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Real Betis
- Manchester City vs Chelsea
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Resultados de Powerball hoy, lunes 5 de enero de 2026: sorteo completo EN VIVO y números ganadores del jackpot
Desde las 10:59 p.m. hora ET iniciará una nueva edición del sorteo Powerball del lunes 5 de enero de 2026. Mira aquí todos los números ganadores de la lotería de EE. UU.
Te damos la bienvenida a la una nueva jornada para el sorteo Powerball, una de las loterías más importantes en los Estados Unidos, y en esta jornada del lunes 5 de enero de 2026 tendremos un enorme pozo en el premio mayor para aquél afortunado que se consagre como el ganador y si quieres enterarte de todos los detalles del mismo, solo debes estar al pendiente de esta nota que trae para ti el diario Líbero.
PUEDES VER: Resultados de Powerball del 3 enero 2026: mira los números ganadores del premio mayor del jackpot
¿Cuál es el premio mayor del Powerball del lunes 5 de enero de 2026?
El premio mayor del Powerball del lunes 5 de enero de 2026 tiene un pozo cumulado de US$86 millones de dólares.
¿Cuándo y a qué hora empieza Powerball?
Powerball tiene tres ediciones durante la semana, las cuales se llevan a cabos todos los lunes, miércoles y sábados, iniciando siempre a las 10:59 p.m. (hora del Este - ET), pero en el otras zonas de los Estados Unidos inicia en estos horarios:
- Central: 9:59 p.m.
- Mountain: 8:59 p.m.
- Pacífico: 7:59 p.m.
Este es el premio mayor del Powerball para el lunes 5 de enero de 2026.
¿Dónde ver el sorteo Powerball?
El sorteo Powerball se celebra en el estudio de la Lotería en Florida en Tallahassee todos los lunes, miércoles y sábado, y puedes revisar sus resultados a través del sitio oficial de Powerball, así como plataformas en línea, pero también por medio del diario Líbero.
¿Cómo se juegan y cuánto cuesta Powerball?
Puedes elegir 5 números del 1 al 69 con bolas blancas, pero también puede elegir 1 número del 1 al 26 con la Powerball roja. Recuerda que cada boleto de la lotería cuesta US$2 dólares por jugada.
¿Cuáles son los premios que da Powerball?
El premio mayor o jackpot se gana cuando coinciden 5 números blancas y la Powerball roja. Si eres el afortunado ganador, puedes reclamar el premio en 2 modalidades: en 30 pagos durante 29 años (cada uno más grandes que el anterior); o el pago en efectivo, pero con un monto menor.
También hay premios secundarios con 9 formas para ganarlos. Tienen diferentes niveles de premios si aciertas menos números o solo algunos combinados. Los premios crecen si escoges Power Play.
¿Qué premios paga el Powerball?
- 5 números + Powerball: bolsa acumulada
- 5 números: $1,000,000
- 4 números + Powerball: $50,000
- 4 números: $100
- 3 números + Powerball: $100
- 3 números: $7
- 2 números + Powerball: $7
- 1 número + Powerball: $4
- Número Powerball: $2 "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
- 1
ALARMANTE NOTICIA que desfavorece a ciertos inmigrantes: medida de Trump amplía DEPORTACIONES por nuevo criterio
- 2
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: juez federal de este estado rechaza órdenes de Trump y restablece TPS para estas personas
- 3
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: la lista de estados con leyes en contra este 2026 y mayores restricciones
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90