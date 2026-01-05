La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sigue implementando la política migratoria más dura en la historia de este país, dado que en esta ocasión pausaron todas las solicitudes de visas y Green Card para personas procedentes de 38 países.

USCIS suspende solicitudes para Green Card y visas de inmigrantes de 38 países

Esta medida entró en vigencia desde el 1 de enero de 2026, anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), detallando la suspensión de la revisión de todas las solicitudes pendientes para visas, Green Card de residencia permanente, ciudadanía y asilo de inmigrantes provenientes de países recién agregados que son considerados poco seguros.

Sin embargo, la agencia señaló que volvería a revisar solicitudes de estos países hechos desde 2021. Al respecto, en redes sociales, la abogada de inmigración y propietaria de Johnson & Masuni, Masumi Daud, dijo: "Para muchos inmigrantes y familias, la realidad serán retrasos indefinidos, escrutinio repetido y limbo legal".

Si te preguntas cuáles son los países que Estados Unidos incluye en la lista negra, estos son: Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Haití, Irán, Laos, Libia, Malawi, Malí, Mauritania, Myanmar, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Gambia, Togo, Tonga, Turkmenistán, Venezuela, Yemen y Zimbabue.

USCIS es el ente federal encargado de entregar las Green Card para residentes y solicitantes de asilo.

¿Qué pasará luego que USCIS suspenda solicitudes para visas y Green Card a inmigrantes de 38 países?

Si quieres saber lo que va a pasar si tienes un proceso pendiente para visas, tarjeta de residencia permanente y asilo, entonces debes conocer lo siguiente:

USCIS mantendrá procesando muchos casos, pero, lo que sucede es que no los negará ni aprobará.

Ten en cuenta de que existen altas posibilidades de que las solicitudes permanezcan pendiente de forma indefinida hasta que USCIS decida levantar la suspensión.

Las aprobaciones anteriores que datan del 20 de enero de 2021 pueden volver a ser revisados.

USCIS podría llamar a solicitantes para entrevistarlos años después de la presentación de la solicitud.

Los casos basados en la familia ya no están ampliamente exentos, incluidos cónyuges, padres e hijos.

Ahora bien, debes tener en cuenta de que esta pausa de solicitudes no significa lo siguiente para tu caso:

Las solicitudes no se rechazan automáticamente.

El impacto no es el mismo para todos los solicitantes.

USCIS no tiene autoridad ilimitada para retrasar casos ni impugnación.

"USCIS sigue dedicado a garantizar que los extranjeros de países de alto riesgo que han ingresado a Estados Unidos no representen riesgos para la seguridad nacional o la seguridad pública (...) para cumplir fielmente con la ley de inmigración de los Estados Unidos, debe cesar el flujo de extranjeros procedentes de países con altas tasas de permanencia excesiva, frauda significativo o ambos", detalló la agencia federal en un comunicado., asegurando que hay excepciones que son: