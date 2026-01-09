¡Mucho cuidado! El futuro de más de 350.000 haitianos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) sigue generando incertidumbre. Una jueza federal confirmó recientemente que no emitirá un fallo sobre este asunto hasta el 2 de febrero, lo que coincide con la fecha límite para la vigencia de dichas protecciones. ¿Qué pasará ahora con aquellos extranjeros?

Haitianos con TPS: esta es su actual situación mientras evalúan sus protecciones

El intento de la administración Trump de acabar con el TPS para los haitianos enfrenta un desafío legal significativo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, DC.

Desde hace días, la jueza Ana C. Reyes se encuentra analizando si el Departamento de Seguridad Nacional cumplió con los procedimientos necesarios y si evaluó la situación actual en Haití antes de tomar la decisión de finalizar esta designación.

Durante la audiencia, Reyes planteó dudas sobre si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llevó a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en Haití, una nación que ha estado sumido en la inestabilidad política y la violencia de pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

La jueza en mención expresó su escepticismo respecto a la confianza del gobierno en un breve correo electrónico de un funcionario del Departamento de Estado, que afirmaba que no existían preocupaciones de política exterior sobre la cancelación del TPS. Este mensaje, según la jueza, fue enviado apenas 53 minutos después de la solicitud, un viernes por la tarde.

¿Qué pasará con los haitanos el 3 de febrero?

Según lo expuesto, los ciudadanos haitianos deberán abandonar el país antes del 3 de febrero, a menos que cuenten con otro estatus legal. Para facilitar el retorno voluntario, las autoridades están ofreciendo incentivos en efectivo y pasajes de avión.

"Esa respuesta no aborda las condiciones del país en Haití", señaló Reyes durante la audiencia, según reportó The New York Times y otros medios internacionales.